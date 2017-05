Con el proyecto aprobado ayer en la Cámara Baja, los gobernadores podrán jubilarse con solo cinco años de aporte y, en caso de no contar con 55 años, el beneficio queda “guardado” hasta cumplir esa edad, según explicó el diputado Mario Cáceres. Con la aprobación del proyecto de ley que crea un fondo de jubilaciones y pensiones para miembros de las juntas departamentales y gobernadores, los mismos no solamente podrán jubilarse con solo cinco años de aporte, sino que también se mantendrá “guardado” ese beneficio hasta que se cumpla la edad mínima de 55 años. El impulsor del proyecto, el diputado Mario Cáceres, detalló que, por ejemplo, si alguien deja de ser gobernador a una edad menor de los 55 años, igualmente cuando cumpla la edad y con los 5 años de aporte podrá tener el beneficio. Pese a ser quien presentó el proyecto en la Cámara de Diputados, Cáceres no supo detallar cómo se podrá sustentar la Caja de Jubilaciones con este nuevo beneficio. “El proyecto fue prácticamente calcado de la caja legislativa, que tendría que ver su manejo administrativo para poder detallar con propiedad”, indicó en contacto con ABC Cardinal. La ley aprobada en diputaos ayer plantea la jubilación ordinaria se adquirirá desde que el afiliado haya cumplido 55 años y tenga un mínimo de 15 años de servicios computados. Asimismo, la jubilación extraordinaria rige desde que el afiliado haya cumplido 55 años y tenga un mínimo de 10 años de servicio. Por último, se propone que la jubilación reducida sea desde que el afiliado haya cumplido 55 años y tenga un mínimo de 5 años de servicios. Fuente: ABC Color