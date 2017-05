A diferencia de Santiago Peña, virtual candidato oficialista de la ANR, Mario Abdo Benítez, su eventual oponente, se mostró contrario al matrimonio igualitario, coincidiendo con el titular de Diputados, Hugo Velázquez. Un gran revuelo causó este miércoles las declaraciones del ministro de Hacienda, Santiago Peña, al responder que no se opondría al matrimonio entre personas del mismo sexo. El virtual precandidato a la presidencia por Honor Colorado dijo que cree en la libertad de las personas y que es un hombre de mente amplia. Este jueves Marito Abdo Benítez, virtual candidato por la disidencia, se reunió con el legislador Velázquez y ambos fueron abordados sobre el mismo tema por la prensa. Los dos se pronunciaron en contra del matrimonio igualitario. Marito dijo creer en los principios bíblicos, el Génesis y la familia, y que el partido Colorado no debería propugnar una reforma constitucional para permitir la unión de personas del mismo sexo. Velázquez también manifestó la misma postura: "Yo estoy en contra de eso, además que es inconstitucional", indicó. Sostuvo que no sabe si Peña se equivocó en sus declaraciones, pero es el pensamiento de alguien que es "más liberal que conservador". FUENTE PARAGUAY.COM