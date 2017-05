Especialistas obstetras del Instituto de Previsión Social recomiendan que en el periodo del embarazo no se exceda de los 9 a 11 kilos en promedio más aun atendiendo si la madre sufre de obesidad. Las consecuencias pueden afectar tanto a la embarazada como al bebé.



Instan a llevar una alimentación equilibrada y saludable rica en fibras, frutas y verduras. Si el obstetra durante el control prenatal constata sobrepeso deriva a la madre con un médico nutricionista quien le indicará la mejor rutina alimentaria para su bienestar y el de su bebé.



"No se le restringe nada, sino que se le calcula para que no tenga un exceso", señaló el Dr. Miguel Ruotti, ginecoobstetra del Hospital Central.

"El concepto es que pueda bajar de peso sin que el bebé se afecte y si está con sobrepeso debe hacerlo", agregó.



El beneficio de un peso adecuado durante el embarazo va a permitir que la madre se sienta mejor a lo largo de toda su gestación, tendrá menos patologías médicas como diabetes e hipertensión asociadas al embarazo, mejorará en el momento del parto y su postparto será mucho más aún.



El feto puede sufrir riesgos si su madre presenta obesidad a consecuencia de la diabetes que se asocia a diferentes morbilidades como malformaciones congénitas, abortos, preeclampsia, macrosomía fetal, cesárea o parto instrumental, tromboembolismo, infecciones, mortalidad materna y/o fetal.



Refirió que lo ideal es no embarazarse estando con sobrepeso, que primero se logre bajar de peso y después planificar el embarazo. Sin embargo, dijo que si ya se embarazó estando obesa es aconsejable hacer su control estricto con el ginecoobstetray el médico nutriólogo de manera y puede bajar de peso sin que afecte el feto. FUENTE PRENSA IPS