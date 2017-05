Es derecho del adolescente y una obligación del personal de salud brindarlo. • Información clara y oportuna respecto a la salud sexual puede salvar a esta franja de la ocurrencia de enfermedades y embarazo precoz. • Están abiertas las inscripciones para el curso virtual sobre “Derechos del niño y el adolescente en los servicios de salud”, a iniciará el 22 de mayo. • Para el efecto, ingresar al Campus Virtual de Salud Pública de la OPS/OMS: https://paraguay.campusvirtualsp.org/ Es importante destacar que si un adolescente recurre al servicio de salud para recibir atención en el área de salud sexual y reproductiva u otra especialidad, el personal de salud debe asistirle, aunque acuda solo o sola. Dentro de esta atención debe incluirse consejería en planificación familiar, métodos anticonceptivos, prevención de embarazos y proyecto de vida. El Ministerio de Salud dispone de "consultorios amigables", exclusivo para adolescentes (de 10 a 19 años), desde donde se brinda una atención diferenciada e integral. Estos servicios están al alcance no necesariamente para atender eventos de enfermedad, sino también para realizar consejería sobre salud sexual y reproductiva, recomendaciones para mejorar la salud y prevenir enfermedades. También se brinda asistencia odontológica, evaluación nutricional, acompañamiento psicológico y de otras especialidades que acompañan la atención a este grupo etario. Cabe resaltar que el inicio de las relaciones sexuales de forma temprana tiene sus consecuencias, la ocurrencia de infecciones de transmisión sexual (ITS) y/o un embarazo precoz. Para prevenir estos riesgos, la cartera sanitaria aconseja retrasar el inicio de las relaciones sexuales en la etapa adolescente; en caso de ser sexualmente activo, hacer uso de barreras de protección. Derechos del niño y adolescente Están abiertas las inscripciones para participar del curso virtual sobre “Derechos del niño y el adolescente en los servicios de salud”, a iniciarse el 22 de mayo. Dirigido a los actores de los sistemas nacionales de salud de toda la Región de Latinoamérica: profesionales de ciencias de la salud y ciencias sociales, personal técnico del área de niñez y adolescencia y personal de salud. Para inscripciones ingresar al Campus Virtual de Salud Pública de la OPS/OMS: https://paraguay.campusvirtualsp.org/ Plazo de inscripción: hasta el 21 de mayo. No tiene costo para los interesados e implica el usufructo de una plaza financiada con fondos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.El mismo prevé 5 semanas de desarrollo modular. El curso finalizará el 25 de junio. Salvar vidas es prioridad Por lo que en ningún caso de urgencia la falta de documentación debe ser motivo para retraso en la derivación. El derecho a la salud está ampliamente garantizado en la legislación. La CN, en el artículo 68, establece: “El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de socorro en los casos de catástrofe y de accidentes…”. La garantía del derecho a la salud está igualmente recogida en Código de la Niñez y la Adolescencia, especificada en el Artículo 13 de la ley 1680/01. “El niño o adolescente tiene derecho a la atención de su salud física y mental, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de condiciones a los servicios y acciones de promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud”. Paraguay está comprometido a alcanzar el más alto nivel de salud para las niñas, niños y adolescentes, conforme a la Constitución Nacional (Artículo 68), a la Convención de los Derechos del Niño de 1989 (Artículo24) y al Código de la Niñez y la Adolescencia (Articulo 13 y concordantes)entre otros convenios y leyes que obligan al Estado a garantizar la salud como un derecho fundamental de la persona. De manera pragmática para el ámbito de la salud, esto implica, por un lado, garantizar los derechos en todos los servicios de salud y, por otro, promover la denuncia de los casos de violación de derechos que llegan a conocimiento. FUENTE MSPBS