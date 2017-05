Obdulia Florenciano, madre del suboficial Edelio Morínigo quien lleva 1.044 días en cautiverio por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) manifestó que su hijo es el que más tiempo está secuestrado en la historia del Paraguay, sin embargo pese a la tristeza y angustia aún no pierde la esperanza de que pueda volver a su hogar. Pide una prueba de vida. Obdulia Florenciano se reunió en la mañana de este sábado en el obispado con el Monseñor Miguel Ángel Cabello, obispo de Concepción, informó el periodista del Diario Última Hora Justiniano Riveros. "A casi tres años del secuestro de mi hijo Edelio Morínigo, como madre que espera siempre a su hijo, pido una prueba de vida, una prueba para avivar las esperanzas, que tenemos dentro de la familia", expresó doña Obdulia Florenciana. La madre dijo que es indescriptible el dolor que tiene, "es como morir en vida de tanto sufrimiento en nuestro hogar", indicó. Ante la celebración del Día de la Madre este lunes, pidió a la ciudadanía que la acompañe con sus oraciones. "Como regalo por la llegada de esta fecha les pido desde el fondo de mi alma a los señores del EPP una prueba de vida de mi hijo Edelio, no pido nada más, quiero saber que mi hijo sigue vivo, caso contrario que nos digan si está muerto, donde ir a recuperar sus restos para traer y darle una cristiana sepultura", refirió. Por último instó a los criminales a que ponga fin a su sufrimiento que no le desea a nadie. El Suboficial Edelio Morínigo de 28 años fue secuestrado en la localidad de Arroyito en el departamento de Concepción por el EPP y lleva en cautiverio hace 1.044 días. FUENTE ULTIMA HORA