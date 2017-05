Un "cambio de rutina" en los cuadros policiales dentro del Departamento del Alto Paraná puede traer consecuencias, como el audio que se filtró, revelando un presunto esquema de corrupción policial. Un audio viralizado por una red social, que sería la voz del suboficial Marcos Verdún, revela un esquema de corrupción policial que involucra a altos jefes policiales, movió la estructura de la institución en la zona y se anuncia la intervención de Asuntos Internos de la Policía Nacional. El audio sería de la semana pasada, cuando el comisario Manuel Sosa, jefe de Policía del Alto Paraná, ordenó el traslado de Verdún de la colonia Nueva Conquista, distrito de Itakyry (norte del departamento), hasta la Subcomisaría 6 de Hernandarias. Al suboficial le molestó su cambio y –de acuerdo al audio– llamó al propio comandante Luis Rojas a increparlo. "A las 3.43 le llamé (al comandante), le pregunté porqué me cambiaron. Me dijo que no dio la orden. Le advertí que no temo y que voy a ventilar todo lo que se hace en esta zona", dice quien sería Verdún, con 24 años de antigüedad en la institución. Igualmente afirma en el audio que desafió por teléfono al jefe de Policía, Manuel Sosa, advirtiéndole que no cumplirá su disposición de ir a la Subcomisaría 6. "'¿Para qué agarraste de mí los G. 4 millones si ahora me vas a cambiar?', le dije. Entonces me pidió que vaya a la Jefatura para conversar", cuenta en el audio. Quien sería Verdún dice que tiene pruebas de que ha entregado G 50 millones a cada uno de los jefes, el comisario Fernández, quien sería el anterior jefe de Policía, Juan Fernández; el jefe de Investigaciones y el titular de la unidad antinarcóticos, sin detallar sus identidades. También admitió que a él le dieron G. 45 millones. Nueva Conquista y otros sitios en el distrito de Itakyry son muy conocidos por las plantaciones de marihuana y el dinero que menciona Verdún sería una paga de los marihuaneros a los jefes policiales para dejarlos operar en paz, reveló otra fuente policial. "Voy a sacar a luz las irregularidades, me cambiaron, le reclamé al subcomandante y me dijo que no fue su orden. El director general ya sabe que si me sumarian, se dará vuelta la tortilla. Además, ese director de zona (Tomás) Cristaldo es el contrario de mi hermano", dice en otra parte del material. ASUNTOS INTERNOS. El comisario Sosa dijo que convocó a Asuntos Internos y que puso a conocimiento de sus superiores lo ocurrido. Negó que haya recibido G. 4 millones del subalterno revoltoso y, según indicó, el audio fue grabado por los agentes que lo relevaron en la subcomisaría de Nueva Conquista. El pedido de sumario es para Verdún, todos los agentes que fueron asignados a la subcomisaría de Nueva Conquista y participaron de la grabación y difusión del audio y para el propio Manuel Sosa. Fuente: Ultima Hora