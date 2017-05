Los certificados o registros que no cuenten con autorización del MEC y el Cones no serán reconocidos por el Ministerio de Salud. Esto fue en relación a las universidades “de garaje” que expiden títulos de carreras que no estén habilitadas. La doctora Nidia López de González, directora Nacional de Enfermería de la cartera estatal, afirmó que no aceptarán los títulos o certificados falsos que no cuenten con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). La cartera estatal tiene un Registro Nacional a través del cual ya ha descubierto varios registros ilegales de médicos y enfermeros. Puesto que existen universidades “garaje” que cuentan con carreras de la salud que no están habilitadas por el Cones pero que siguen otorgando títulos a los estudiantes. Esto ocurrió luego de que el Cones clausurara carreras de Ciencias de la Salud de cuatro universidades el 18 de abril pasado, aunque la Corte les haya otorgado una medida cautelar a estas instituciones. Además de las cerrar las carreras de medicina de la Unasur el 12 de mayo, las cuales expidieron certificados sin contar con toda la documentación correspondiente. En el caso de los estudiantes o personas que terminaron sus estudios de salud en estas facultades, deben realizar un proceso de reinserción o validación de sus títulos en universidades que estén habilitadas. FUENTE ABC DIGITAL