El pasado 26 de abril se produjo el robo de una camioneta del Ministerio del Interior en inmediaciones del Colegio Nacional de Comercio 1, de Asunción. Fue sustraída a un alto funcionario y el caso fue tratado con hermetismo extremo. ntonces estaba en poder de Heriberto Manuel Acosta Ayala, director de la Secretaría Privada del Ministerio del Interior, informó a ABC Cardinal el comisario Carlos Martínez, jefe de la comisaría 4ª Metropolitana. Según fuentes, el funcionario había ido al colegio a participar de una reunión de padres, pues uno de sus hijos estudia allí. Fue en ese ínterin cuando se robó la camioneta. Por su parte, el funcionario explicó que en realidad fue a impartir una charla de seguridad a pedido de los padres, cuando se enteraron de su condición de director en el Ministerio del Interior. “Suelo hacer ese tipo de actividades. Me pidieron apoyo; como ciudadano y funcionario de bien, fui a hacer la charla”, justificó, negando así que haya ido a una actividad particular con bienes del Estado. Si bien su función no es la de impartir charlas de esta naturaleza, se excusó afirmando que igualmente suele realizarlas, aunque confesó que solo hizo dos desde que está en dicha dependencia, desde hace 5 meses. El caso no se habría revelado si la camioneta no hubiese sido recuperada. Fuente: ABC Color