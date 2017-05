Según la diputada Olga Ferreira, pese a que se buscará nuevamente el desbloqueo de listas, es evidente que no existe voluntad política para su aprobación. Señaló que ahora desde el TSJE están alegando que no cuentan con la estructura requerida La diputada independiente Olga Ferreira de López criticó el hecho de que nunca haya avanzado ningún proyecto de desbloqueo de listas en el Congreso Nacional, ya que fueron varias las propuestas presentadas. Alegó que el quid de la cuestión está en que no existe voluntad por parte de los partidos políticos, en referencia a las versiones de que una vez mas se dilataria el tartamiento, ya que en el fondo lo que se pretende es que las listas sigan cerradas para que se mantenga la falta de control del dinero sucio en las internas. La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Ramón Romero Roa (ANR, cartista),estudiaría mañana cuatro proyectos de ley. Sin embargo, extraoficialmente se maneja que sería una cortina de humo, pues los legisladores ya habrían acordado con autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral que las listas sigan tal cual están. Ferreira señaló que ahora recibieron una comunicación del TSJE en que alegan que no están preparados estructuralmente para impulsar las listas desbloquedas para las internas de este año, por lo que nuevamente todo quedaría en el “oparei”. “Es falta de voluntad. Nosotros pasamos ya en el periodo pasado este proyecto pero nunca prosperó”, indicó y agregó que con esto lo único que nuevamente se busca es poner trabas para aplicar esta modalidad. Las listadas cerradas y bloqueadas no permiten al elector votar al candidato de su preferencia sin importar su ubicación en la nómina. Le obliga al empadronado a votar por la lista (no personas) tal cual le ofrece el movimiento partidario. Este sistema se aplica para que los políticos con “prontuarios” obtengan más posibilidad electoral, dejando de lado a candidatos con currículum e integridad. Hay dos propuestas de aplicación del desbloqueo en estudio. Un texto presentado por los diputados opositores Olga Ferreira (ex PQ) y José Ledesma (PLRA, efrainista) plantea el desbloqueo en las elecciones generales. Por otro lado, diputados colorados oficialistas proponen aplicar el método en las elecciones internas, algo que prácticamente ya se viene dando con el sistema de listas abiertas dentro del oficialismo. Por ejemplo: Lista HC-A, HC-2, etc. En cuanto al control del financiamiento político, la ley vigente solo se aplica a la fiscalización en las elecciones generales y no en internas. Fuente: ABC Color