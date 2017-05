Santiago Peña comprometió su independencia en caso de convertirse en presidente de la República, afirmando que si no está de acuerdo con algún pedido de Horacio Cartes, le dirá que no. El ministro de Hacienda, Santiago Peña, visitó el programa "Bajo la lupa" de Noticias Paraguay y habló en su carácter de cuasi precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Honor Colorado, de la ANR. Fue consultado sobre su independencia en caso de ocupar el sillón presidencial y aseguró que tomará sus propias decisiones y si no está de acuerdo con alguna indicación de Horacio Cartes, le dirá que no. "No voy a hacer, si la responsabilidad es mía, es personal", respondió Peña al periodista Roberto Coronel, quien le planteó lo manifestado por Cartes en la ANR, cuando se dirigió a los convencionales diciendo que desde ahí controlarían los destinos del país. Dijo que esta determinación es la misma que adoptaría si le solicita algo con lo que no está de acuerdo en su cargo de ministro de Hacienda. Afirmó que hasta hoy, nunca Cartes le solicitó algo con lo que él no esté de acuerdo, alegando que su buena relación con el mandatario se basa en la misma visión de país que tienen, lo que los hace sentir muy cómodos el uno con el otro. Por otro lado, sostuvo que no ve fracaso alguno en el Gobierno de Horacio Cartes, sino más bien algunos temas puntuales en los que hubieran deseado tener mejores resultados. FUENTE PARAGUAY.COM