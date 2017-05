Un hombre fue asesinado a balazos en la mañana de este martes en la ciudad de Fernando de la Mora. Una persona ingresó a su oficina y, de tres disparos en el pecho con un arma 9 milímetros, lo mató y se dio a la fuga. La víctima es un empresario de la zona. El propietario de un local de venta de vehículos, víctima fatal del hecho, fue identificado como Diosnel Vera Romero de 44 años. En el lugar del crimen se encuentra la fiscal Daisy Giménez, profesionales de Criminalística y agentes de Investigación de Delitos. Según el relato de la Policía, de acuerdo con lo comentado por un testigo de lo sucedido, un hombre a cara completamente descubierta ingresó al comercio caminando, simulando ser cliente. Amorosamente consultó el precio de una motocicleta y, antes de recibir la respuesta, siguió a su víctima hasta su oficina y abrió fuego desde la puerta principal de la sala. El crimen se registró poco antes de este mediodía. El negocio se ubica en una esquina transitada. Los vecinos no descartan la posibilidad de que el asesino sea "todo un experto" porque, tras desenfundar su arma, salió del local caminando de manera tranquila. Antecedentes del caso refieren que el hombre ya fue víctima de un intento de robo en su vivienda. Desconocidos habían ingresado a su casa para robar pero al darse cuenta de que el empresario no estaba en la propiedad, abandonaron el sitio. La pareja del fallecido, reconocida como Natalia Florentín, negó que existiera alguna amenaza contra el hombre pero, de igual manera, la Policía no descarta la idea de que todo se trate del fruto de una venganza o de algún tipo de ajuste, informó Telefuturo.



La esperanza, para determinar quién fue el asesino, se encontraba en que las cámaras de seguridad funcionen. Sin embargo, uniformados revelaron que el sistema de imágenes del comercio no funciona desde ya hace un tiempo. Agregaron que el criminal no se llevó nada del local. FUENTE ULTIMA HORA