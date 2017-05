En menos de dos semanas se podría definir si Nicolás Leoz, extitular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), es extraditado para enfrentar a la justicia de los Estados Unidos. El juez penal de garantías Humberto Otazú corrió traslado a la defensa de Nicolás Leoz para que conteste el pedido de extradición de la justicia estadounidense. Tienen un plazo de 10 días para contestar, informó Perla Silguero, periodista de ABC Color. Una vez que el magistrado obtenga la respuesta se podrá resolver si hace lugar o no a la extradición. Leoz se encuentra con prisión domiciliaria, acusado por el Gobierno de Estados Unidos por cobro de sobornos como alta autoridad del órgano rector del fútbol sudamericano e incluso de desvíos directos de dinero a su cuenta personal, caso conocido como FIFA Gate. El fiscal adjunto de Delitos Económicos, Federico Espinoza, explicó que no se puede abrir un proceso por la misma causa penal en nuestro país porque ya está siendo investigado por EE.UU. Solo si la justicia paraguaya rechaza la extradición y Estados Unidos remite los antecedentes al Ministerio Público de Paraguay se podría poner en marcha un proceso local. La Conmebol presentó recientemente en Chile las conclusiones de la auditoría forense que evidencian el desvío de al menos unos US$ 129 millones, de los cuales US$ 27 millones fueron identificados plenamente como transferencias directas a las cuentas personales de Nicolás Leoz. FUENTE ABC DIGITAL