Un sector de los egresados y estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA) cuestiona que las autoridades de la institución hayan creado un filtro de forma inconsulta para el acceso al Curso Propedéutico de Admisión a la carrera de Medicina (CPAM). Representantes graduados y estudiantiles de la FCM ante el Consejo Directivo (CD), el Consejo Superior Universitario (CSU) y la Asamblea Universitaria (AU) repudiaron la forma en que se resolvió establecer un límite para el CPAM y un examen de preselección ante el virtual aumento de postulantes. "Cuestionamos la forma porque, en primer lugar, no fuimos consultados, ni mucho menos hubo un debate o un estudio técnico sobre lo que implicará aplicar una limitación al examen de admisión; si se rebasa la capacidad de estudiantes que la facultad puede atender", apuntó Juan Carlos Rojas, consejero estudiantil ante el CD. Entienden, no obstante, que la capacidad de la Facultad no es la adecuada para absorber a una cantidad mayor a 1.000 postulantes. "Pero, en teoría, tenemos que estar en conocimiento de las decisiones que se tomen porque somos responsables directos de lo que ocurra en la Facultad", dijo. Análisis. Anunció que solicitarán al decano, Laurentino Barrios, que llame a una sesión extraordinaria del CD a fin de analizar, además, en qué se basa el cobro de G. 400.000 para el eventual examen de preselección, en caso de que se supere el límite mencionado en Central, y de G. 170.000 en la filial de Santa Rosa. Desconocen si se realizó un estudio técnico sobre el costo para el examen de preselección. "No tenemos un estudio técnico para saber en qué se basaron para llegar a ese arancel, quién tomó esa decisión y si hay o no una resolución porque no fue adoptada por el Consejo Directivo", disparó. Por lo demás, indicó que se tienen que deliberar los criterios de evaluación, metodología a implementarse en dicho examen, los puntajes mínimos, entre otros aspectos. "Esas decisiones se tienen que tomar dentro del Consejo. Nos parece un tanto irresponsable tomar una decisión sin consultar a todas las partes implicadas en el gobierno de la Facultad. Nosotros también teníamos que opinar y tratar de consensuar cuál es la mejor salida en caso de que las plazas se vean sobrepasadas", remató. Fuente: Ultima Hora