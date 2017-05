La Municipalidad de Asunción pretende implementar un plan de estacionamiento tarifado este año para que estacionar en las calles tenga un costo. La ciudadanía desconoce los detalles de la aplicación de este sistema y una polémica se desata. Una empresa paraguayo-argentina es la encargada de explotar el servicio por 15 años. Nadie sabe lo que pasa. Muchos ciudadanos circulan por las calles en medio del completo desconocimiento, mientras otros dudan de la transparencia de la gestión de la comuna capitalina. Pero en general, los conductores piensan que todo se trata de un "cambio de jugadores"; es decir, ahora una empresa se encargará, bajo contrato y por muchos millones más, de cumplir con la labor que tenían los llamados cuidacoches, quienes en su momento fueron escrachados. ¿Dónde me van a cobrar por estacionar? ¿Dónde puedo estacionar gratis? ¿Cuánto me van a cobrar? ¿Cómo funciona el sistema? ¿Incluye el cuidado de mi vehículo? ¿Pagar la tarifa me da mayor seguridad? ¿Cómo van a controlar las horas de estacionamiento? ¿Cómo voy a mover de lugar mi auto cada cuatro horas si trabajo ocho?... Estos son solo algunos de los cuestionamientos que invaden las mentes de los paraguayos. Nada saben sobre un sistema que bajo un contrato de 15 años debía regir desde el 5 de junio de este año, pese al total desconocimiento ciudadano. Ante los reclamos de la gente, la Junta Municipal de Asunción no tuvo más opción que postergar la aplicación del estacionamiento tarifado por 45 días más, para concretar algunos ajustes y errores que encontraron en todo el proceso de un sistema que, desde sus inicios, mostró varios "desajustes". ¿Sin un plan? Algunos políticos e incluso concejales de Asunción, entre ellos Sebastián Villarejo sostienen que el proyecto no tiene otro fin que el de "meter la mano en el bolsillo del ciudadano". A criterio de muchos, el plan pretende ser instalado en la sociedad sin un previo estudio de su impacto social y económico en la sociedad asuncena. Estacionamiento tarifado "mete la mano en el bolsillo del ciudadano" Otros, por el contrario, sostienen que la idea es "genial" debido a que permitirá mayor orden en el transito capitalino teniendo en cuenta que, según datos compartidos por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en el 2016, al menos 860.000 vehículos ingresan por día a la capital de Asunción, en su mayoría para trabajar. Asunción colapsada: Más de 860.000 autos ingresan por día El conflicto se encuentra en la falta de comunicación de la comuna antes del aplicar un sistema que para muchos, justamente por la falta de información, es complejo. Para defenderse, el edil Federico Franco Troche otorgó la responsabilidad de compartir informaciones al respecto a la empresa contratada para explotar el estacionamiento tarifado, es decir, Parxin. Hasta el momento, esta empresa no dio a conocer cómo funcionaría el sistema una vez aplicado en la sociedad. Ante este silencio de los responsables de un proyecto que moverá millones de guaraníes, ULTIMAHORA.COM comparte algunos detalles que todo usuario debería tener en cuenta con respecto al tema. Según los básicos datos compartidos por las autoridades locales, unos 9.700 espacios se enmarcan dentro del plan. Al menos 800 manzanas están dentro del nuevo sistema de aparcamiento. El costo será de G. 3.000 por hora y G. 1.500 por cada 30 minutos. Los horarios establecidos van de 7.00 a 13.00 y de 15.00 a 19.00. Se exceptuarán las zonas de shoppings donde será hasta las 2.00. Unos 400 cuidacoches fueron contratados por la empresa Parxin para trabajar en la entrega de tickets y trabajarán más de ocho horas diarias para ganar suelto mínimo. FUENTE ULTIMA HORA