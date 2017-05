El servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Central del Instituto de Previsión Social cuenta en su staff con 59 médicos que atienden a los asegurados, desde niños recién nacidos hasta adultos de la tercera edad, tanto por consultorio como por urgencias. En el servicio se reciben 11000 consultas mensuales y aproximadamente 6200 cirugías anuales.

El Dr. Víctor Espínola, jefe del Servicio, indicó que cuentan con 4 quirófanos de martes a viernes y 3 quirófanos los lunes, y que actualmente se está refaccionando el quirófano de urgencias.



“Nuestro día quirúrgico empieza a las 7 de la mañana y termina a las 17 horas, son 26 a 30 cirugías al día que hacemos en el servicio, después de las 17 hasta horas de la madrugada, sumamos 15 cirugías más por día, que son las de urgencias del servicio en relación al hospital, como pacientes de clínica médica, pacientes de cirugía vascular, pacientes del servicio, accidentados que llegan por urgencias”, indicó el especialista.



Según el galeno, el flujo de cirugías aumentó al aumentar el número de asegurados, “IPS atiende al asegurado propio, a sus padres, a sus hijos y a sus cónyuges, entonces, la problemática es alta en cuanto a los números que hoy día manejamos”. Así remarcó el auge de los accidentes de motocicletas que se convirtieron en un mal endémico.



En cuanto a las demoras en las cirugías aclaró que se dan porque en el 2016 los quirófanos estuvieron en refacción por un periodo de 2 meses y medio, “tenemos un número elevado de cirugías que fueron pospuestas o suspendidas, entonces hasta ahora estamos tratando de resolver todo con las limitaciones propias del servicio”.



Para subsanar estas limitaciones el médico indicó que el Hospital Quirúrgico de Ingavi será de gran ayuda, ya que, contará con 170 camas. “Actualmente en el servicio tenemos 70 camas físicas que llevamos a 120 virtuales, le decimos virtual porque agregamos en cualquier lugar que encontramos para dar una respuesta a aquellas personas que están esperando hace tiempo y se suspenden las cirugías por falta de espacio físico”.



Lo que refiere a la falta de prótesis informó que, actualmente, se sigue llevando a cabo el proceso de licitación para la adquisición de materiales ortopédicos. “Fue un trabajo que tenía que terminar en octubre del año pasado y estamos arrastrando hasta hoy día, porque exigimos estándares muy altos para la calidad del producto, lo que generó protestas por parte de los oferentes”.



“Exigimos mejor calidad de los implantes y prótesis, porque el beneficiado con ese implante de mejor calidad va a ser el asegurado, ya que, en lugar de necesitar dos o tres cirugías va a necesitar una sola, además a la larga reditúa en el resultado final, porque a mejor calidad de productos, mayor duración de las mismas”. Esto según el médico, significa que un paciente en lugar de hacerse una revisión de prótesis a los 5 o 7 años, lo hará a los 12 o 15 años.



Aseguró que es una cirugía menos para el paciente, una erogación económica menos para el IPS en la compra de las prótesis, en la atención del asegurado, en el tiempo de estancia en el hospital, entonces a mejor calidad mejor resultado, y no solamente quirúrgico, sino resultado en el tiempo, en la prolongación, en el tratamiento del paciente.



“El 30 de mayo se abren los sobres, ojalá no tengamos de nuevo ninguna traba, pero desde el momento en el que uno solicita estándares internacionales que controlan la calidad del producto, la discusión fue fundamentalmente esa, exigimos la procedencia para la calidad del producto para el asegurado porque tenemos la experiencia de asegurados que no son cotizantes y deben de comprar un implante, compran el más económico y en el resultado final tiene en el tiempo fallas y tiene que volver a operarse”, finalizó. FUENTE PRENSA IPS