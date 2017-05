Los juegos electrónicos tragamonedas funcionan en forma ilegal, sin que los jefes comunales intervengan, a sabiendas de lo que ocurre frente a sus narices. Además de violar la ley y ordenanzas municipales, atentan contra los más pequeños. En las ciudades de Pirayú, Ypacaraí e Itauguá es muy fácil encontrar las máquinas tragamonedas, cuyos propietarios operan de manera ilegal en estos municipios. En Pirayú, en pleno casco urbano, se observan por lo menos cinco juegos electrónicos en cada local comercial, donde también está ubicada una institución educativa. Sobre la misma acera, donde se encuentra la Municipalidad local, hay por lo menos 10 tragamonedas. Sobre la Ruta II “Mariscal Estigarribia”, a la altura del kilómetro 45, se encuentra el Colegio Nacional “Rosa C. Ventre”. A metros nada más sobre la misma ruta se puede observar tres locales comerciales donde existen varios “tragamonedas”. En el Mercado Municipal de Itauguá se pueden ver varios artefactos de este tipo sobre la vereda. En un solo local existen ocho tragamonedas. Los comerciantes del sitio aseguran que dentro del mercado hay más 100 máquinas tragamonedas. Lo grave, aparte de estar operando de forma “mau”, es que el centro comercial se encuentra a metros de la Escuela Pública 707. La LEY N.º 1.016/97 exige que estos juegos electrónicos sean habilitados por el Municipio y la Conajzar. Además establece que estos juegos se encuentren mínimo a 500 metros de instituciones educativas. Ninguno ejerce el control correspondiente. Esta situación atenta contra los más pequeños, quienes se acercan para “jugar” violando toda ley. El intendente Municipal de Itauguá, Miguel Meza (PLRA), sostuvo que ningún negocio fue habilitado por la institución para operar con estos aparatos. “Todas operan en forma clandestina”, reconoció. La situación no es diferente en la ciudad de Ypacaraí donde el intendente Fernando Negrete (PLRA) aseveró que ninguna empresa tiene el permiso de bajar sus máquinas en la ciudad. Mencionó que el ejecutivo local no admite este tipo de juegos en la ciudad. “Están en forma clandestina y vamos a sacar de todos los negocios”, adelantó. Por otro lado el intendente de la ciudad de Pirayú, Guido Gayoso (PLRA), dijo que el control de las máquinas queda a cargo de la Conajzar, pero que funcionan en forma ilegal. Según comentaron los propios comerciantes se compran las máquinas de manera a que la ganancia sea del propietario del lugar y no de una empresa. Si bien los mandatarios de estos municipios tienen conocimiento del funcionamiento de los mismos, nada hacen para retirarlos de los negocios. Mencionan que conocen la irregularidad de la situación, por eso hay horas en las que esconden sus máquinas. Lo que dice la Ley Decreto nro. 3083 ampliación del decreto nro. 6206/1999 "por el cual se reglamenta la ley no 1016/1997 "que establece el régimen para la explotación de los juegos de suerte o de azar". Art. 6: Dispónese que los locales de juegos de azar deberán estar a una distancia mínima de quinientos (500) metros de centros educativos, escuelas, colegios, universidades y otros similares establecidos en las normas que rigen la materia. La Comisión Nacional de Juegos de Azar podrá establecer excepciones. Entiéndase por local de juegos de azar, un recinto cerrado destinado para la realización de apuestas de juegos de azar. Fuente: ABC Color