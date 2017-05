El Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) debe expedirse en tres días luego de la apelación de directivos de la Unasur sobre la clausura de carreras del área salud. Narciso Velázquez precisó que son dos los motivos principales de la determinación. El pasado martes 16 de mayo, los miembros del Cones firmaron la resolución por la que se clausuran al menos una decena de carreras relacionadas a Salud de la Universidad Autonoma del Sur. que posee 31 filiales en todo el país además de la sede central ubicada en Asunción, y la noticia trascendía el jueves. A raíz de esto, se registraron varios incidentes en la casa de estudios donde algunos estudiantes incluso se desvanecieron por la incertidumbre y por sentirse estafados. Luego de esto, los directivos de Unasur, específicamente Arnaldo Decoud, anunciaban que apelarían la resolución del cierre de estas carreras. Según explicó el Pbro. Narciso Velázquez, vicepresidente del Cones, como todo proceso administrativo, la Unasur tiene su derecho a defensa, exponiendo su parecer con pruebas que refuten la resolución. Ya luego el Cones también deberá decidir si dichos elementos son valederos, de lo contrario, la resolución quedará firme. En otro momento defendió la clausura de las carreras asegurando que es el deber del Cones “velar porque los títulos tengan un verdadero sustento académico (…) Cuando se verifica que los elementos necesarios no se dan en una detarminada carrera, se procede a notificar a la institución”, señaló, en diálogo con ABC Color. ¿Por qué se clausuraron carreras? El directivo del Cones también recalcó los motivos principales que originaron la clausura de las carreras relacionadas a la salud en la Unasur. Recordó que hasta octubre de 2010 existía la Ley 2.529 y luego entró a regir otra, la 4.995 a partir de agosto de 2013, que crea el Consejo Nacional de Educación Superior, que da un periodo de dos años a todas las instituciones de Educación Superior para que informen de su situación y de las ofertas académicas que están teniendo. “Esas ofertas académicas fueron verificadas y, por lo tanto, hasta agosto de 2015, no tenían las condiciones requeridas. A partir de ese año el Cones empieza a trabajar”, señaló haciendo referencia a que ya en ese año la Unasur estaba en falta y nunca se ajustó a las nuevas exigencias. En este sentido, dijo que la institución había creado en el 2008 carreras y filiales que no habían sido implementadas, por lo que para el año que lo hicieron -con la implementación de la nueva ley- ya no tenían validez porque debían cumplir con un requisito fundamental el cual era contar con el visto bueno del Consejo de Universidades. “La ley anterior -la 2529- daba la oportunidad a las instituciones de crear las carreras y no tenían la exigencia de tener el parecer del Consejo de Universidades. Sin embargo, eso cayó en el 2010”, recordó. El otro punto que influyó en la resolución de clausura fue que la Unasur convalidaba materias de carreras de pregrado (instituto superior- tecnicatura) con las de grado (licenciatura), siendo que esto no es posible porque “cada nivel es autónomo e independiente y no pueden convalidarse entre niveles”, expresó. “Si yo estudio Biología en un pregrado, debo volver a cursarla cuando haga un grado porque evidentemente no será la misma. Y eso estaba haciendo la Unasur”, explicó. Fuente: ABC Color