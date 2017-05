El asesor general del presidente del Senado recomendó este lunes no avalar la contratación de Óscar Germán Latorre para iniciar una investigación sobre el incendio del Congreso Nacional. El abogado esperaba que la Cámara le otorgue un poder para querellar a dirigentes por la quema de la sede parlamentaria. Latorre había sido recomendado como abogado para la querella adhesiva en el caso de la quema del Congreso. Según mencionó este lunes ante la prensa, él solo estaba esperando que el presidente del Senado, Robert Acevedo, le otorgue el poder para iniciar la demanda con el fin de no dejar impune un hecho "tan grave", dijo. Sin embargo, este lunes se dio a conocer que quienes asesoran a Acevedo decidieron no avalar la contratación de Latorre para dicho trámite. El abogado pensaba que todo se trataba de un sistema burocrático, por eso "tardaba" el proceso, precisó. "Esperamos que el presidente del Senado nos otorgue el poder especial para presentar la querella adhesiva. Adelantamos la relación de los hechos, las diligencias que vamos a proponer, pero nos falta el poder que tiene que ser otorgado", comentó ante la 970 AM, este lunes. Añadió que ya prepararon incluso una minuta que debe ser firmado por Acevedo, luego de revisar el documento. Esperará, dijo, esta semana a que el presidente liberal del Senado, de alguna respuesta oficial ante el "apuro" del asunto. "Estamos esperando el poder, y una vez que lo tengamos vamos a entablar una querella bastante documentada que permita el Ministerio Público seguir una línea de investigación con identificación plena de los presuntos dirigentes vinculados al hecho para que se haga justicia", agregó. A su criterio la quema del Congreso, un hecho que ocurrió el pasado 31 de marzo de este año en medio de una manifestación ciudadana contra la enmienda constitucional, es todo un crimen que apeligra, si no se investiga, el Estado de derecho. FUENTE ULTIMA HORA