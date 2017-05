Pese a los conflictos por un llamado a asamblea, músicos paraguayos lograron reunirse este martes y modificaron el cuestionado estatuto de Autores Paraguayos Asociados (APA). El cambio permite mayor participación y "transparencia" administrativa, afirman. Artistas paraguayos celebraron la "histórica" asamblea, realizada en medio de una interesante cantidad de participantes. La convocatoria fue cuestionada por los integrantes del Movimiento de Integración de Autores Paraguayos Asociados (Modiapa), encabezados por Higinio Molinas, quienes afirmaron que el encuentro era ilegal y arbitrario Ricardo Gavilán, de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), confirmó que, mediante un voto mayoritario, lograron reformar los estatutos sociales de la entidad que guardan relación con la participación de todos los socios, tengan o no antigüedad, y sobre la manera y los porcentajes manejados para administrar la institución. "El cambio permite mayor participación de los socios sobre la vida administrativa de la entidad. Con el estatuto derogado, quienes querían participar en cuestiones políticas dentro de la institución debían tener como mínimo 12 años de antigüedad política dentro de la entidad", detalló primeramente Gavilán. Ahora, con esta modificación, todos los socios que tengan legítimos intereses económicos con APA, tienen la posibilidad de elegir y ser elegidos en la asamblea. Además, entre las modificaciones se fijó una cota para los cargos administrativos. "En el documento anterior establecía que APA se quedaba con 50% de lo recaudado por los trabajos de autor para supuestamente pagar gastos administrativos y lo restante era distribuido entre los artistas nacionales e internacionales por los temas que sonaban. Ahora se estableció que la institución no puede retener más de 30% de todo lo recaudado para gastos administrativos", explicó en contacto con la 970 AM. Comentó que los artistas sostuvieron que esta medida es una apuesta a la transparencia y al acceso de información de quienes se encuentran bajo la cobertura profesional de la asociación en cuestión; la cual está sumamente desprestigiada desde hace un año. APA sigue intervenida mediante orden del Poder Judicial, en manos de la Dinapi luego de que un grupo de artistas denuncie una serie de irregularidades con respecto a la administración anterior. Pese a que está siendo investigada, la asociación sigue funcionado mediante la participación de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. La institución seguirá investigada por tres meses más mediante una prórroga emanada del Poder Judicial. Todas las autoridades del APA presentaron su renuncia al cargo. FUENTE ULTIMA HORA