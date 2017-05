El 30 de junio vence la habilitación vehicular en la mayoría de los municipios del país. Si no cumplen con la renovación, los contribuyentes deberán abonar una multa de G. 280.000 aproximadamente. Queda poco más de un mes para que venza la habilitación de vehículos en la mayoría de los municipios del país y varios de ellos lo advierten, para evitar las habituales extensas filas de última hora. Por ejemplo, la Municipalidad de Lambaré recordó acerca de este trámite obligatorio para los automovilistas, indicando que atiende de 7:00 a 17:30, y los sábados de 7:00 a 12:00. Según Nelson Campuzano, director de Tránsito de este municipio, desde enero mucha gente ya empezó a realizar el trámite, que es anual, pero aún aguardan al grueso de los contribuyentes, por lo que piden no dejarlo para última hora. El mismo indicó que ahora empezó de vuelta a mermar la cantidad de solicitantes del trámite, luego de una primera campaña que realizaron en marzo, por ello vuelven a insistir con este recordatorio. También remarcó que el próximo mes se recuerda el aniversario del municipio, por lo que se prevé que haya fechas que se declararán asueto. Igualmente, remarcan los requisitos para concretar la habilitación: la presentación de los datos del automotor, como la clase de vehículo, el número de chasis, tipo de combustible, la marca, la chapa actual, el modelo, el color, el verificador y el año. Campuzano indicó que el trámite lleva cerca de 10 minutos. El precio varía de acuerdo al tipo y año del vehículo, por lo que no existe una tarifa fija. Lo que sí está establecido es que la multa estimada por la carencia de este documento oscila entre los G. 210.000 y los G. 280.000. FUENTE ABC DIGITAL