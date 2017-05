El presidente de IPS, Benigno López, aclaró que no se pretende negar el acceso a los servicios de salud a los trabajadores que padezcan alguna enfermedad, sin embargo advirtió que denunciarán los “contratos de favor”. En conversación con Monumental 1080 AM, el titular del Instituto de Previsión Social (IPS), indicó que por ley no pueden dejar a nadie sin cobertura médica, sin embargo aclaró que con el nuevo requisito se busca prever los servicios de salud, de acuerdo a las enfermedades que sean reportadas por los nuevos ingresantes. Desde el mes de junio, la previsional exigirá un examen médico para el ingreso al sistema, esto se aplica a los nuevos contratados. La empresa que brinda el empleo deberá correr con los gastos del procedimiento, dijo. Explicó que el estudio facilitará a la institución advertir los “contratos de favor”. Puso un ejemplo y apuntó que un adulto mayor con cáncer terminal difícilmente pueda ser contratado como guardia de seguridad. Si la previsional advierte el intento de “entrar por la ventana” realizará una denuncia por fraude, adelantó López. Si un trabajador posee un contrato formal de trabajo y real no tendrá ningún inconveniente en el ingreso, por más que esté padeciendo de una enfermedad, aseguró. En los últimos cinco años, los contratos de favor se llevaron unos USD 30 millones, de acuerdo a lo estimado por el IPS. FUENTE PARAGUAY.COM