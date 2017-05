Después de seis meses se volvió a abrir a consecuencia de las lluvias registradas en la región. Se escurre un promedio de 1.414 metros cúbicos de agua por segundo. Para hoy se prevé el cierre. Después de permanecer cerradas durante seis meses, desde la madrugada del domingo las compuertas de la usina permiten la caída de agua en el vertedero de la hidroeléctrica Itaipú Binacional dando lugar a un gran espectáculo para los visitantes. Para hoy se prevé de nuevo el cierre. Este escenario se repite cada vez que hay excedente de agua en la producción de energía. Los turistas que tienen la suerte de visitar la represa en este periodo de desagüe cuentan con la posibilidad de asistir a un espectáculo inolvidable. Para tener una idea de la dimensión, la caída de agua registrada en este momento es equivalente a 40 cataratas del Yguazú. Ese diluvio se desagua en un tobogán de 30 metros y va a parar de nuevo en el lecho rocoso del río Paraná, a 40 metros de profundidad. La apertura del vertedero se debe a las lluvias registradas en la región del reservorio. El domingo registraba una caída de 1.414 metros cúbicos de agua por segundo, el equivalente a la caída media en periodo de crecida de las Cataratas del Yguazú. El vertedero sirve para desaguar el agua en exceso que llega al reservorio durante el periodo de lluvias y no responde a un cronograma preestablecido. Está directamente determinado por el nivel del lago Itaipú. La Itaipú opera normalmente en cota 219,70 metros por encima del nivel del mar. La variación normal oscila entre 218,30 y 220,30 metros. Encima de ese valor generalmente se procede a la apertura. DETALLE. En 2016, el vertedero quedó abierto del 22 de febrero al 30 de marzo. Fueron 40 días de abertura. Después de eso, ha sido abierto en varias ocasiones más, pero solo por algunos días. La vista panorámica del vertedero es posible desde el mirador central, lado paraguayo, durante la visita turística, especial y técnica. Está localizado en la margen derecha de la hidroeléctrica, a una distancia conveniente de unidades generadoras, de modo a no representar riesgo para la usina. La creciente máxima probable en el reservorio según el proyecto es de 72.020 metros cúbicos, uno de los mayores vertederos del mundo. Operó ininterrumpidamente a lo largo de diez años, cuando las unidades generadoras eran instaladas. Por eso, fueron construidas tres caídas, lo que facilita la manutención y garantiza la flexibilidad operacional. Tiene la función de descargar toda el agua no utilizada para generación. La primera apertura del vertedero se registró el 5 de noviembre de 1982. La usina solo entró en operación efectivamente el día 5 de mayo de 1984, cuando se hizo la primera interconexión con el sistema eléctrico del Brasil. Con el cierre de las compuertas del canal de desvío, para la formación de reservorio de la usina, tuvo inicio la operación Mymba Kuéra. La operación salvó la vida de 36.450 animales que vivían en el área a ser inundada por el lago. El llenado del reservorio cambió la vida de los moradores de las orillas del río Paraná en ambas márgenes. En Salto del Guairá, este lago terminó por hacer desaparecer los famosos Saltos de Siete Caídas. Fuente: Ultima Hora