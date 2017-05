Un proyecto de ley “de excepción” que otorgue a las universidades un “nuevo plazo de gracia” para que se pongan al día con la Ley 4995/13 de Educación Superior. Esto es lo que prepara el equipo técnico a cargo del diputado Carlos Núñez Salinas, titular de la Comisión Especial de Educación Superior de la Cámara Baja. Esta normativa vendrá a servir de salvataje a las instituciones cuyas carreras están siendo clausuradas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), debido a irregularidades en la puesta en marcha de ofertas académicas. Es lo que le ocurre a la Universidad Autónoma del Sur (Unasur), cuyo cierre de 14 carreras por parte del Cones amenaza con dejar a la deriva a unos 9.000 universitarios. La ampliación señalada será –a priori– de un año, según adelantó el legislador. Ya el órgano regulador había estipulado un periodo de dos años, en 2015, a las instituciones de educación superior para que regularicen su situación, tanto académica como administrativa, en cuanto a su habilitación legal. Ese plazo venció el mes pasado y, esgrimiendo su Resolución 166, el Cones procede al cierre de aquellas carreras que se crearon en el lapso comprendido entre abril de 2006 y abril de 2010 y que no fueron implementadas de forma correcta en dicho espacio de tiempo. "Después de la creación del Cones, hay universidades que no tuvieron la comunicación o las condiciones necesarias para poder cumplir todas las reglamentaciones; tienen problemas administrativos la mayoría", argumentó el diputado, quien visitó el pasado martes la Unasur y la encontró "bastante seria" a esa institución. "Están las universidades que no son serias, sin intenciones de mejorar y tienen un problema de fondo muy grande; de esas vamos a pedir la clausura. Pero a las universidades que están prestando servicio y sus alumnos están asistiendo vamos a darles un tiempo de gracia para que se pongan en condiciones", explicó. mediación. Salinas refirió que en el caso de Unasur está oficiando de mediador, en razón a los miles de afectados por el cierre de carreras. "Cones siempre hace primero la intervención y, en este caso, lo que se hizo fue la clausura directa", dijo, al indicar la preocupante cantidad de alumnos que quedaron librados a su suerte. Sí a intervención Los directivos de Unasur presentaron ayer un pedido de reconsideración ante Cones con el fin de que se revea el cierre de 14 de sus carreras. Arnaldo Decoud, presidente del consejo administrativo de la casa de estudios, dijo que de buen agrado aceptarán la intervención del órgano regulador en virtud a que la clausura en cuestión se realizó por supuestas falencias administrativas, no académicas. Fuente: Ultima Hora