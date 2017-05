El ministro Santiago Peña, eventual candidato presidencial por el oficialismo, aseguró que el 90 por ciento de los dirigentes colorados se encuentra en el movimiento Honor Colorado (HC). De esa forma da a entender que solo el mínimo porcentaje se encuentra en la disidencia. Peña calificó de espectacular e histórica la reunión con los concejales colorados de capital y del Departamento Central. El secretario de Estado sigue reuniéndose con los dirigentes para apuntalar su candidatura por el oficialismo de la Asociación Nacional Republicana. De un total de 105 ediles que responden a dicho partido político, 90 estuvieron presentes durante el encuentro con el secretario de Estado y su dupla para la Vicepresidencia, el gobernador de Itapúa, Luis Gneiting. "Fue una reunión interesante en el que escuchamos la preocupación de ellos y nosotros explicamos lo que venimos haciendo", expresó. Al ser consultado sobre supuestas fugas en el oficialismo, dijo que ve todo lo contrario al tener un importante número de dirigentes que están retornando al movimiento liderado por el presidente Horacio Cartes. "La diferencia es de 90% a 10%. Hay un 90% de la dirigencia colorada que está en Honor Colorado y hay un 10% que están militando en otras carpas que no sea el oficialismo", afirmó el posible candidato presidencial a la emisora 780 AM. Sin embargo, aclaró que todavía no existe una fecha fijada para la confirmación de la dupla oficialista de cara a la interna del Partido Colorado, a desarrollarse en diciembre de este año. Piensa que recién se estaría dando la próxima semana. El presidente de la República, Horacio Cartes, viene dilatando la decisión final sobre su sucesor, a pesar de que en varios eventos públicos brindó su apoyo al ministro de Hacienda. DISIDENCIA. En el sector disidente todavía se está negociando quien encabezará la chapa presidencial. El senador Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Juan Afara son los principales candidatos. Otros dirigentes de peso que vienen negociando en ese sector del Partido Colorado son el ex presidente Nicanor Duarte Frutos; el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez y el senador Luis Castiglioni. El sector aseguró que no tienen intenciones de conformar un tercer frente para afrontar la interna y que para la primera quincena de junio ya estarían definiendo. FUENTE ULTIMA HORA