Los directivos de la Universidad Autónoma del Sur presentaron un pedido de reconsideración por la clausura de 14 carreras, que afecta a miles de estudiantes. El Cones se reunirá mañana para tratar la solicitud y el caso se definiría el viernes. El pedido de reconsideración por parte de los representantes de la Universidad Autónoma del Sur (Unasur) fue hecho esta mañana, según informó la periodista Lorena Aponte. La Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de Educación Superior tratará esta solicitud mañana a las 14:00 y luego aguardarán que el titular del Consejo convoque a otra reunión para definir el asunto el viernes, según detalló el viceministro José Arce luego de retirarse de la reunión mantenida con el diputado Carlos Núñez. “Queremos hacer un estudio en tiempo récord, atendiendo a que son al menos 10.000 los estudiantes afectados”, manifestó. Consultado si eso no sería analizar muy parcialmente una cuestión tan delicada como la habilitación de carreras del área de la salud, manifestó que, según los directivos de la Unasur, sería solo cuestión de revisar documentos faltantes. Representantes del Ministerio de Educación también estarán presentes mañana en la reunión del Cones, a fin de asegurar un mejor estudio. “Si no se adecua a las normativas, vamos a plantear que la institución pueda solicitar habilitaciones provisorias”, acotó. Finalmente, reafirmó que no se puede otorgar a alguien un título de una carrera que no tiene las horas necesarias y menos en áreas de la salud, porque “es atentar contra las personas”. Por lo tanto, en caso que no sea apropiado, se rechazará el pedido de reconsideración y reafirmará la clausura de las 14 carreras. FUENTE ABC DIGITAL