La ANDE sigue con las intervenciones a conexiones clandestinas, que no precisamente son exclusividad de los sectores de bajos recursos; incluso hay seccionales y conocidos locales comerciales en falta. “Tolerancia cero para todos", afirman. En la última intervención que realizaron en la zona de Alto Paraná, de 2.129 lugares verificados, 645 contaban con conexiones irregulares en el sistema de provisión de energía eléctrica de la ANDE. Es decir, el 30% de domicilios, comercios, departamentos y hasta una seccional estaban en situación irregular, indicó Alfredo Argüello, jefe de la dirección regional de la ANDE en la zona Este. En todos los casos, la política de la institución es de “tolerancia cero y todo lo que encontremos es exigida su normalización para actualizar el servicio”, afirmó Argüello. Otro dato que resaltó es que, de los 645 lugares en forma irregular, apenas 136 eran clientes de la ANDE, pero que de alguna manera alteraron sus sistemas de medición. El resto, más de 500, son personas que nunca solicitaron el servicio a la ANDE y directamente se colgaban del sistema con conexiones clandestinas. "No podemos decir que solamente la gente de escasos recursos incurre en prácticas irregulares, sino incluso hay mucha gente pudiente que sustrae la energía eléctrica. Hemos encontrado locales comerciales de nombres prestigiosos, bodegas, carnicerías, edificios de departamentos, que en su totalidad teniendo que tener 30 medidores tenían 5 o 6; el resto eran conexiones directas”, expresó. Entre los casos más llamativos resaltó el de un conocido local de venta de empanadas que hizo el cambio de fase para registrar menos consumo. Con eso alegan que ellos están en regla por contar con el medidor, pero en realidad también están en falta, expresó. Igualmente, la seccional Nº 2 del Barrio San Pablo tenía conexión clandestina, es decir, directamente se saltaban los controles. En todos estos casos se procede a labrar acta e imponer las multas correspondientes. Para los casos más graves, como el de personas que ni siquiera solicitaron el servicio de la ANDE y directamente se anexan de manera clandestina a la red, la entidad también presentó ya varias denuncias penales ante la Fiscalía. El delito incluso contempla penas privativas de libertad. Igualmente mencionó que hay sistemas que en realidad son más mito que formas efectivas de afectar el sistema, como es el caso de las botellas de agua al costado del medidor. En todo caso tendría la función de la cuerda atada por el dedo, que al ver recuerdo que tengo que apagar las luces, afirmó el funcionario resaltando que "es una creencia popular. No existe física ni técnicamente" una influencia en la reducción del registro del consumo. Fuente: ABC Color