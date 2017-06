Fernando Lugo, quien este jueves será electo como nuevo presidente del Senado, dijo que ni por un segundo ocupará el sillón en el Palacio de López si Horacio Cartes renuncia para asumir como senador el próximo año. El senador Fernando Lugo, que en la tarde de este jueves será elegido para presidir la nueva mesa directiva, dijo que no ocupará ni por un segundo la presidencia de la República si el próximo año Horacio Cartes y Juan Afara renuncian para asumir como legisladores. Citó varias posibilidades sobre los escenarios que se pueden presentar, reiterando que "ahora" no está en su interés volver al Palacio de López. Señaló que el Senado, por ejemplo, tiene la atribución de designar un vicepresidente, que podría asumir en reemplazo de Cartes, así como también él puede renunciar a la presidencia del Senado o hasta puede asumir el titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, quien fue electo este miércoles. Sobre el acuerdo con el oficialismo y la disidencia liberal para llegar a la presidencia del Senado, apuntó que no implica unión alguna de cara a las elecciones generales. Señaló que el Frente Guasu irá con sus propias candidaturas en el 2018. FUENTE PARAGUAY.COM