Roberto Casimiro Maldonado, comisario principal de Vaquería, colonia Fidepar, Caaguazú, quien cayó con 557 kilos de marihuana el miércoles, trató de sobornar al fiscal y a un comisario con G. 50 millones para que sea liberada la carga. El fiscal antinarcótico Osvaldo García reveló que el detenido ofreció G. 50 millones tanto a él como al encargado de la Unidad 8 de la División Antinarcótico de la Policía Nacional, Cristian Cáceres, para "solucionar entre amigos" la incautación de marihuana que era transportada en una lujosa camioneta. "Primero fue al comisario Cristian Cáceres al que le ofreció 50 millones de guaraníes. Cuando nosotros llegamos, la comitiva fiscal, me identifiqué como fiscal y también me dijo si podíamos solucionar. Me aparté de ese lugar", manifestó. Maldonado se encuentra a meses de jubilarse. El mismo fue enviado a una subcomisaría ubicada en una zona de producción de marihuana, informó el corresponsal del diario Última Hora Robert Figueredo. El operativo fue encabezado por el departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional, los agentes aseguraron que los subalternos fueron los que dieron datos acerca del comisario detenido en la Jefatura de la Policía departamental, en la ciudad de Coronel Oviedo. FUENTE ULTIMA HORA