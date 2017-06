El Centro de Estudiantes de Kinesiología y Fisioterapia de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) repudia el rechazo de la acreditación de la carrera por parte de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes). Mediante un comunicado –que harán público hoy– acusan de ser “juez y parte” a los que integraron la terna de evaluadores. La agencia rechazó, el año pasado, el sello de calidad a esa especialidad mediante resolución 390/16. “Repudiamos la falta de ética y responsabilidad de la Aneaes, por conformar una terna tan parcial para el proceso de evaluación de la carrera de Kinesiología y Fisioterapia de la UNA. Todos estos hechos nos llevan a concluir que dicho proceso estuvo viciado desde el principio, con el solo fin de mancillar el buen nombre de una institución con años de trayectoria en el país y que se ha caracterizado por ser formadora de excelencia”, reza el primer párrafo de la nota. Directamente apuntan contra Walter Vázquez, director de Kinesiología y Fisioterapia de la Universidad del Norte (UniNorte) y Marcelo Aguirre, ex director de la de Kinesiología y Fisiatría de la Universidad Católica de Itapúa, actual docente de la misma con un cargo directivo. “Esos profesionales no pueden ser juez y parte al mismo tiempo. Ambos, al ser parte interesada, debieron haberse inhibido de participar del proceso de evaluación de cualquier carrera de Kinesiología a nivel nacional”, refiere otra parte del comunicado. Solicitan a las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la UNA, que emitan un “rotundo rechazo del informe presentado por la Aneaes”, en todos sus puntos. También, una aclaratoria en cuanto a la no acreditación de la carrera, en virtud a que “en ninguna parte del informe quedan realmente claros los motivos por los cuales no hemos acreditado”, remarcan. Sin quejas. El Dr. Raúl Aguilera, titular de la Aneaes, dijo que el proceso de evaluación se realizó “con absoluta normalidad”. Incluso, en el acta de cierre “no aparece ningún incidente o manifestación de disconformidad de la evaluación externa”. Señaló que la conformación de los pares evaluadores se pone a consideración de la universidad –antes de la visita–, con posibilidad de recusación y “en este caso no se dio”, remató. Fuente: Ultima Hora