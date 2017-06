Internet trajo consigo cientos de miles de beneficios para los canales de información, pero también funciona como un desestabilizador para el engaño, la estafa y encontrar el rédito político fácil. Aquí, algunos consejos para no caer en las trampas. ¿Cómo saber si lo publicado en un portal web es real o no? Que algún famoso haya muerto o que algo grave haya ocurrido siempre despierta el interés de la opinión pública. En realidad, cualquier información que contenga alguna pizca de morbo lleva al clic fácil en los links, especialmente en las redes sociales. Frente a esto, varios medios y estudiosos de la comunicación buscan cómo evitar que esto se propague. Como se sabe, en internet el hecho de bloquear o prohibir es imposible. Es por eso que lo que se busca es contarles a los lectores de diario, a los internautas, sobre cómo actuar cuando leen algo que se ve sospechoso y que probablemente es falso. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) da consejos básicos para evitar caer en estafas dentro de las redes sociales y en las informaciones falsas. Algunas de ellas son: Desconfiar de títulos escandalosos: esta es una de las claves para detectar las informaciones falsas en la web y las promociones que a la larga llevan a la estafa. Mirar en el enlace de la web a la que se va a entrar: los medios masivos siguen siendo más confiables que los menos conocidos. La reputación de los sitios web sigue siendo importante a la hora de detectar las noticias falsas. Constatar la información en otros sitios web: si la información es real, se multiplicará en otros medios importantes. Esto se puede comprobar con una simple búsqueda en Google u otra herramienta de búsqueda. Verificar la fuente, autor, fecha y procedencia de los contenidos que elaboran o de las que se hagan eco. Es decir, verificar quién lo dice. La web de Clases de Periodismo también apuntó un consejo sobre cómo detectar las informaciones falsas: el artículo no hace ningún intento de explicar la metodología o evita el uso de cualquier terminología técnica dentro de la explicación. LA POSVERDAD Todo esto se centra en un fenómeno llamado ‘posverdad’, que básicamente es el hecho que los lectores prefieren creer las informaciones que son falsas solo porque son de su agrado político, religioso o ideológico, ignorando el concepto de la verdad. Esto se dio desde las elecciones del año pasado en los Estados Unidos en una campaña de falsedades que principalmente fue impulsada por el actual presidente Donald Trump. FUENTE ABC