Tras el criticado modo de proceder de la fiscala Francisca Romero ante el accidente fatal que involucra a al fiscal Antidrogas Marco Alcaraz, se ordenó su separación del caso y se designó una nueva investigadora. En reemplazo de Romero el Ministerio Público nombró a Federico Leguizamón como nuevo fiscal del caso que investiga el accidente fatal que protagonizo Alcaraz quien conducía bajo los efectos del alcohol. El agente fiscal Leguizamón confirmó a ABC Color que recibió el caso esta mañana y que todavía no ha recibido el expediente. Las primeras medidas serán adoptadas apenas se interiorice de lo sucedido. Romero tuvo una displicente actuación para encarar el caso. La prueba de alcotest fue realizada tres horas después de que sucediera el accidente y pese a que el resultado ya estaba asentado en el acta de procedimiento, la agente fiscal aseguraba no contar con ese dato. Pese a que el fiscal Alcaraz dio positivo al alcotest, con 0,12 mg/l y el accidente que protagonizó tuvo un desenlace fatal, fue liberado a pesar de que la ley establece “tolerancia cero” para conducir bajo los efectos del alcohol. Ella se defendió de las críticas asegurando que actuaba “de forma objetiva” y que anoche no tenía información suficiente para seguir reteniéndolo. Esperaba esta mañana el informe accidentológico y los resultados de la prueba de alcotest para tomar otras medidas. Fuente: ABC Color