Javier Zacarías Irún, asesor político de Horacio Cartes y esposo de la intendenta de Ciudad del Este, Sandra Zacarías, negó vínculos con Óscar Morel Salomón, un presunto testaferro de varias empresas vinculadas a él y a su amigo Emilio “Tiky” Cubas. “Lo conozco de paso. No es mi amigo ni tengo relación con él. Lo reconozco porque lo vi con mi compadre y amigo Tiky Cubas. No tengo relación laboral, ni siquiera de amistad. No existe relación de amistad. Lo conozco”, dijo Zacarías Irún este lunes sobre su relación con Óscar Morel Salomón, abogado que sería presunto testaferro de una decena de empresas vinculadas a él y a Cubas, quien es consejero en Yacyretá. Lea más: Apenas asumió Cartes fue planeado millonario despojo Consultado sobre por qué Morel Salomón usa un vehículo que está a su nombre, un Suzuki tipo Swift, Zacarías dijo que vendió el coche a Emilio “Tiki” Cubas en 2013 por G. 40.000.000. “No tengo vínculo comercial con Cubas”, agregó en conversación con radio ABC Cardinal. Zacarías Irún se mostró muy ofuscado por la investigación que lo expone como uno de los hacedores del negociado que busca entregar un predio en la zona primaria de Ciudad del Este para la construcción de un hotel casino con la franquicia Hard Rock. Lea más: Negocio de US$ 185 millones El asesor de Horacio Cartes, esposo de la intendenta Sandra Zacarías, se negó a responder de dónde proviene su fortuna. “Yo soy abogado de profesión. Yo ejerzo mi profesión”, argumentó. También negó relación con el judío venezolano Simón Falic, quien maneja los hilos de las inversiones en la región. Javier Zacarías dijo que “nunca van a poder probar una relación mía con el señor Simón Falic”. “Podemos salir en fotografías pero eso no significa que seamos socios”. Consultado sobre si recordaba cuando trataba a Horacio Cartes de narcotraficante indicó: “Vos no me podés decir de qué me acuerdo o de qué no me acuerdo”. Una investigación de ABC Color reveló los nexos políticos a través de los cuales se entregará una propiedad del Estado en una importantísima zona de Ciudad del Este. La intención de los políticos es la de facilitar la venta de la propiedad, que pertenece a Navegación y Puertos. FUENTE ABC