Desde el fisco reiteraron su postura en contra de crear un impuesto a la exportación de granos, por el impacto que puede tener en la economía. Analizan equiparar el IVA, pero no están cerrados al diálogo. La ministra de Hacienda, Lea Giménez, se volvió a mostrar ayer en contra de la creación de un impuesto a la exportación de soja, como pretende el Frente Guasu, concertación política que presentó un proyecto de ley en el Congreso para establecer un gravamen del 15%. La secretaria de Estado señaló que si bien ese proyecto todavía no ha llegado al fisco para su estudio, no cree conveniente cargar tributariamente al exportador porque podría repercutir negativamente en la competitividad nacional, teniendo en cuenta factores como la falta de infraestructura, la mediterraneidad y la fijación de precios de acuerdo al mercado internacional. Resaltó que se debe caminar hacia un impuesto que genere equidad. En este sentido, explicó que tendría mayor sentido elevar el impuesto al valor agregado (IVA) que paga el sector agrícola, del 5% actual al 10% que abonan los demás sectores contributivos. Señaló que también analizan eliminar algunas deducciones que realizan las compañías agrícolas, determinación que permitiría tener un mayor aporte de este sector. "Podríamos mirar el IVA, se podría elevar del 5 al 10, equiparar lo que es el IVA. Eso tiene sentido. Se podría mirar la eliminación de algunas deducciones que se hacen hoy en día y que tal vez no tengan sentido", expresó la ministra Giménez, tras finalizar el seminario de transparencia que se realizó en el Congreso. Diálogo. Pese a esta postura, la titular del fisco dijo estar abierta al diálogo con los proyectistas. Indicó que si bien el planteamiento de crear un impuesto a la exportación de soja se viene discutiendo desde hace varias semanas, todavía no ha tenido acceso al documento. "Esperamos a mirar cuál es la propuesta concreta y una vez que la tengamos vamos a sentar nuestra posición, por escrito, de manera oficial, pero (estamos) totalmente abiertos a dialogar con las diferentes partes (...) Nuestro trabajo es dialogar, se dialoga, se escucha a las partes, y en base a eso se define lo que es mejor para Paraguay", manifestó. El planteamiento. El proyecto ideado por el Frente Guasu busca establecer un nuevo impuesto a la soja, al trigo y maíz, del 15% sobre la exportación. Los legisladores de este conglomerado de partidos políticos de izquierda lograron que esta propuesta sea tratada este jueves en la sesión ordinaria del Senado. La aprobación de este proyecto formaría parte de un acuerdo al que arribó el Frente Guasu con otros sectores políticos para la conformación de las nuevas mesas directivas de ambas cámaras del Parlamento. Al igual que Hacienda, el precandidato a presidente de la República por Honor Colorado, Santiago Peña, se mostró en contra de la creación de este gravamen. Fuente: Ultima Hora