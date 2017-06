La Cámara Baja tiene previsto analizar hoy, como segundo punto del orden del día, el proyecto para eliminar listas sábana. Impulsores de la norma dudan de la voluntad de los legisladores de apoyar la ley. El proyecto de ley de desbloqueo de listas sábana, que modifica los artículos 247 y 258 del Código Electoral para permitir que el elector vote al candidato de su preferencia dentro de una lista, encontrará nuevamente obstáculos hoy en la Cámara de Diputados, donde si bien ya se aprobó en general hace ocho días el documento, en la fecha podrían aplicar cambios que desvirtuarían el sistema electoral que la ciudadanía organizada pide aplicar para las internas de este año y las generales de 2018. Según el representante de la Asociación Fuera Listas Sábanas del Paraguay (Asofulsapy), Sergio Velázquez, quien visitó ayer la redacción de Última Hora, dos diputados de las comisiones asesoras que revisaron el proyecto de ley quieren impulsar cambios para amputar el proyecto. Velázquez señaló que el diputado por Capital, Óscar Tuma, es uno de los que buscan imponer modificaciones. "Hay una intención concretamente de Tuma de eliminar un artículo que dice 'listas cerradas y completas' y él quiere eliminar la palabra completa para que la lista se convierta en uninominal, lo que es inconstitucional porque riñe con la proporcionalidad", explicó Velázquez. Precisamente, en la última sesión y sobre este punto en particular, Tuma, quien ahora quiere ser senador, dijo que por un principio de justicia no concibe que si alguien que está por detrás de él en su lista, obtiene más votos, él pueda quedar fuera siendo el líder del movimiento. Urnas electrónicas. Velázquez, quien trabaja desde hace años por el proyecto que está en estudio y que promueve las listas desbloqueadas para que el elector sepa realmente a quién vota, dijo que el otro diputado que cuestiona el proyecto, en relación al uso de la tecnología –tanto en el sufragio como en el escrutinio– es el colorado Bernardo Villalba, quien preside la Comisión de Legislación que estudió el documento. "Villalba dijo que los hackers van a decidir resultados de elecciones, lo que no es el punto de discusión, ya que la responsabilidad de control debe recaer sobre la institución responsable de garantizar el proceso: el TSJE, que tiene todos los profesionales y los programas necesarios para el conteo de votos", consideró. Agregó que el control se reforzará mediante códigos informáticos abiertos a ciudadanía y observadores internacionales. En relación a la posibilidad de que se adulteren los votos, dijo que las urnas electrónicas no están conectadas ni por cable, ni por wifi, "lo que cierra la posibilidad de hackeo". Advirtió que el voto se mantiene en secreto, pues la "impresión no va a contener datos del elector". Los partidos ANR y PLRA, con mayor representación, tienen distintas posturas institucionales sobre el tema. Mientras el PLRA tiene mandato de apoyar el desbloqueo, la ANR no tiene ninguno, lo cual hace que cada uno actúe según sus intereses. Fuente: Ultima Hora