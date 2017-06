José Casañas Levi, director jurídico del Senado, afirmó que el animador Rubén Rodríguez podría ser acusado por cohecho pasivo al admitir que será el presidente Horacio Cartes quien lo mantenga económicamente en caso de que sea elegido gobernador. Rubén Rodríguez dijo días pasados en conversación con radio ABC Cardinal que el presidente Horacio Cartes iba a ser quien le pague el sueldo si es que era elegido como gobernador de Central, cargo al que se postulará por la ANR en 2018. Al respecto, el abogado José Casañas Levi dijo que esto podría constituir un delito en caso de que ocurra. “Las manifestaciones de él sobre cómo se va a mantener seguro las hizo de buena fe, pero sin asesoramiento. Lo que él plantea es totalmente ilegal. Ninguna persona que trabaja para el Estado puede recibir dinero alguno, ni siquiera ofertas, de otra persona que no sea el Estado”, explicó el asesor jurídico del Senado. “Al decirlo, no lo pensó o no lo sabía. Si un funcionario hace eso comete un delito. Los dos: el que recibe y el que da. El que da comete soborno y el que recibe, cohecho pasivo”, agregó. Rodríguez llegó a admitir que no conoce las funciones que tiene un gobernador. Consultado sobre las críticas de su falta de preparación para el cargo, Rodríguez informó que los asesores de Cartes le ayudarán en ese menester. Aclaró que vota en Lambaré y su residencia es en Asunción. Fuente: ABC Color