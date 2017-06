El presidente Horacio Cartes descubrió la placa del Paseo Los Teros, en la que ignoraron el nombre del intendente Luis Yd. Fue durante un acto de inauguración de obras ejecutadas por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Menciona a Horacio Cartes, al gobernador Luis Gneiting y al director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Ángel Recalde, pero no al dueño de casa: Luis Yd. “Fue un error de la EBY y la placa será cambiada”, informó el delegado de Prensa de la binacional en Encarnación, Celso Giménez. No obstante la afrenta, el jefe comunal encarnaceno asistió a la inauguración del paseo. Ante la consulta de si recibió las disculpas del caso, dijo que no. “Es una actitud abusiva, descortés. Viola el protocolo y roza el autoritarismo, negando el genuino derecho no sólo de ser respetado en su investidura democráticamente obtenida, sino que no se respeta la decisión soberana del pueblo que lo llevó al sillón del Ejecutivo, comentó Esteban Lozina, presente en el acto. El sitio inaugurado se denomina Paseo Los Teros y está ubicado en la antigua Avda, Mariscal López, que marcaba el límite de la desaparecida zona baja con la zona alta Fuente: ABC Color