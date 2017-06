De cara a las elecciones del 2018, la senadora Desirée Masi dijo que piensa seriamente en volver a la medicina. Evalúan con su marido, Rafael Filizzola, que uno de los dos vuelva al Congreso Nacional. Masi dijo que la política y la medicina son sus dos pasiones y hoy piensa seriamente en volver a la medicina al final de este periodo parlamentario. "Si me dan a elegir, yo quiero volver a la medicina", dijo en el programa Jueves de Mina de Noticias Paraguay. Sin embargo, dijo que hoy no puede jurar que lo hará, porque la disciplina partidaria no le permite hacer lo que quiere. Señaló que el Partido Democráta Cristiano (PDP) es chico y no cuenta con muchas figuras nacionales, y hoy la evaluación en su familia es que ella o Rafael Filizzola vuelvan a ocupar una banca en el Congreso Nacional en el próximo periodo 2018 - 2023. "Son mis dos pasiones, tengo maestría en salud pública y administracion hospitalaria... quiero volver a hacer una guardia, soy adicta a la adrenalina", indicó. FUENTE PARAGUAY.COM