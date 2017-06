El padre del joven Bruno Cañete, fallecido en pleno partido de fútbol a causa de un pelotazo, sostuvo que a pesar de las precariedades, Sport Colombia era todo para él a tal punto que “dio su vida bajo los tres palos”, con tal de evitar un gol. En medio de lágrimas don Cristian Cañete, papá de Bruno Isaias , relató que para su hijo, el fútbol era literalmente su vida, al igual que el Sport Colombia, el club que supo defender a tal punto que dio la vida custodiando la valla del elenco fernandino, también estaban unidos por el amor a Libertad, el club de cuna del portero. “Su Sport Colombia era lo máximo, no había lluvia, ni calor, ni cansancio, podía faltar al colegio pero no al fútbol, hoy íbamos a ver su partido y mañana a nuestro glorioso Libertad, estoy orgulloso de vos, porque lo hiciste: hiciste la tapada de gol, la tapada de tu vida, dejaste la vida bajo los tres palos”, expresó el conmovido padre quien recibió el aplauso de los compañeros del joven portero. En otro momento, el padre cuestionó severamente a la Asociación Paraguaya de Fútbol, especialmente por su manejo hacia los “clubes chicos”, al no proveer la infraestructura necesaria para el desarrollo de las divisiones inferiores, específicamente la falta de ambulancias y paramédicos durante el encuentro deportivo que le costó la vida a su hijo. “Ellos tenían que tener la infraestructura para los partidos, médicos, profesionales, pero sobretodo deberían darle importancia a los clubes chicos, para que esto no vuelva a ocurrir, hoy lo único que era oficial eran los réferes”, fustigó. Ya en febrero pasado la familia del chico había solicitado su pase para ficharlo a otro club, en atención a la situación de abandono del Sport Colombia, a lo que la directiva se negó, denunciaron los allegados. Según testigos, durante el juego entre Sport Colombia y Cerro Corá, correspondiente a la Sub 18, disputado en el estadio Alfonso Colmán de Fernando de la Mora, el arquero recibió un pelotazo en el abdomen, En un primer intento logró recomponerse y segundos después cayo desvanecido, fue auxiliado por los padres y entrenadores. Unos 40 minutos después llegaron los bomberos, para el traslado al hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora, donde falleció. Fuente: ABC Color