El Ministerio Público, en una actitud casi de complicidad, blanquea al hombre fuerte de Lambaré, quien no fue acusado por supuestos sobrecostos en quince escuelas, con un perjuicio de G. 1.600 millones. En una decisión con tufo a complicidad el Ministerio Público blanqueó al ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, en una de las causas en que se lo investiga, al pedir el sobreseimiento provisional del mismo, en su imputación por lesión de confianza y actividades peligrosas, especificamente por un presunto sobrecosto de obras en quince instituciones educativas, cuyo perjuicio patrimonial al Estado fue de G. 1.600 millones. La acusación también debía de realizarse contra otras ocho personas; sin embargo, no se realizó ninguna acusación. El presente caso fue a parar hasta la Fiscalía General adjunta de Guairá y Caazapá, a cargo del fiscal adjunto Celso Sanabria, quien no tuvo otra opción que sobreseer provisionalmente a Cárdenas, ya que, según alegó, para presentar la acusación debía realizarse otras diligencias, de modo a asegurar el caso. Los agentes fiscales Fabiana Molas, Teresita Torres, Luis Said Frágueda y Carina Sánchez debían acusar o no a Cárdenas, pero fueron recusados por el ex jefe comunal por supuesta falta de objetividad. La recusación fue a parar a manos del fiscal adjunto de Central, Patricio Gaona, quien debía resolver el tema, porque el jueves debía presentarse acusación. Sin embargo, fue recusado el martes pasado, por lo que la carpeta y decisión de las recusaciones de los cuatro fiscales que investigaban a Cárdenas fue a parar a Villarrica, con el citado fiscal adjunto Celso Sanabria. El tema se manejó de manera hermética, ya que ninguno de los fiscales, mucho menos la Fiscalía General del Estado, salió a dar su versión sobre las razones por las que se dejó correr el tiempo y blanquear al político colorado. Cárdenas fue imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y actividades peligrosas. Según el escrito, la Comuna recibió la suma de G. 1.600 millones provenientes de fondos del Fonacide, que debía ser destinada al mejoramiento de las condiciones de quince instituciones públicas, entre escuelas, colegios y una supervisión. Sin embargo, durante las diligencias investigativas se corroboró el mal estado de las construcciones que debían ser reparadas, que incluso no están aptas para ser utilizadas. Cabe destacar que el ex hombre fuerte de la ciudad de la burrerita también se encuentra procesado en otras tres causas penales. La punta del ovillo de este caso se inició el 30 de setiembre del 2015, cuando la tarde de ese miércoles el techo de un aula del Colegio Nacional de Lambaré colapsó, derrumbándose sobre varios alumnos, en total fueron diez, que quedaron heridos. Después de este hecho, el Ministerio Público empezó a investigar las construcciones de otras instituciones educativas y se encontró un total de quince colegios que no registraron las mejoras. La fiscala de Lambaré, Blanca Agüero, fue quien se decidió a imputar a Cárdenas luego de recibir una documentación del Ministerio de Educación sobre un presupuesto designado para la construcción de tres aulas. Si bien el documento señala que el monto asignado fue de 69 millones de guaraníes, se entregaron G. 266 millones. Otras Causas Sobrecosto en la merienda escolar en el uso del Fonacide, con un presunto perjuicio patrimonial de 1.400 millones de guaraníes. La mala utilización de los fondos del Fonacide, asignados para Municipalidad de Lambaré en el periodo comprendido entre los años 2012-2013. Proceso sobre las firmas falsas en la planilla pro enmienda, cuyo caso fue a dormir en la Corte Suprema de Justicia, con una recusación del fiscal. Fuente: Ultima Hora