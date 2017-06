En un mitin político, el presidente recordó los sucesos del 31 de marzo y acusó a los periodistas Óscar Acosta y Menchi Barriocanal de incitar a la violencia, en alusión a la quema del Congreso. El presidente Horacio Cartes recordó ayer los acontecimientos del 31 de marzo pasado, cuando la Policía mató a una persona en la sede del PLRA y se incendió el Congreso, luego de que se aprobó la enmienda para su reelección. Ante sus correligionarios pidió prisión para los periodistas Óscar Acosta y Menchi Barriocanal, quienes informaron de los acontecimientos. "Ahí la prensa ponía 'el marzo paraguayo de Cartes', y el matrimonio ese que incitaba a la violencia debería estar con Stiben Patrón (hoy recluido en Emboscada)", dijo en referencia a los periodistas de Telefuturo. El jefe de Estado también dijo que la ANR fue golpeada por sus propios afiliados (en referencia a los disidentes), ya que, pese a un amplio resultado en las internas, eso ya no se refleja en las generales, pues el que perdió no toleró y ya no trabajó por el equipo partidario. Cartes participó ayer de dos actos políticos paralelos en Ciudad del Este, con miras a las internas partidarias previstas para diciembre próximo. Primeramente estuvo con el equipo de Javier Zacarías Irún, que postula a Elio Cabral para la gobernación, y luego con el grupo del diputado Ramón Romero Roa, donde presentaron a Juan Carlos Barreto Sarubbi, como precandidato para ocupar la gobernación departamental. El acto del clan Zacarías Irún se desarrolló en el club social del Área 4, en coincidencia con su cumpleaños, donde estuvieron una importante cantidad de personas, referentes de todos los sectores políticos, funcionarios públicos, de Itaipú Binacional, además de dirigentes de la vía pública, mototaxistas y pobladores de los asentamientos urbanos. Cartes almorzó con Javier Zacarías Irún en su cumpleaños y en la ocasión pronunció un discurso donde llamó a la unidad dentro del Partido Colorado, "para que no haya derrotados". Recordó el gesto de Zacarías Irún, quien fue su rival en las internas para las presidenciales del 2013, mencionando que al término de la jornada eleccionaria el político esteño se puso a su disposición para trabajar por la Lista 1. SIN DERROTADOS. "Les puedo asegurar que no va a haber derrotados. Habrá quienes ganen y otros que no. El corazón está abierto y nadie va a quedar del otro lado", expresó el mandatario instalando a la unidad de los colorados para las generales de abril y que la ANR tiene lugar para todos. En otro momento instó a "que sirva de estímulo y de ejemplo lo que hizo Javier en aquella ocasión", alabando al cumpleañero. Por su parte, el dueño de casa acusó a sus correligionarios de impedir la reelección de Cartes como presidente, pero alabó al mandatario diciendo que como senador de la República siempre ayudará y defenderá al pueblo paraguayo. "Estamos construyendo un Paraguay diferente para nosotros y nuestros hijos, con valentía, con posición, con firmeza y contra vientos y mareas se construye un Paraguay diferente, un Paraguay humano, solidario, con sentimiento y corazón, y ese es el presidente de la República del Paraguay, don Horacio Cartes", aseveró. Luego, en el acto del diputado Ramón Romero Roa, pidieron a Cartes que se abran las listas en el departamento para pugnar dentro de Honor Colorado (HC). La prensa ponía ‘el marzo paraguayo de Cartes’, y el matrimonio que incitaba a la violencia debería estar con Stiben Patrón. Horacio Cartes, presidente. Acosta retrucó y habló de copamiento El periodista Óscar Acosta respondió anoche al presidente y señaló que si la República basada en un contrato social está en peligro, allí estarán él y Menchi, su esposa, cumpliendo roles de comunicadores. "No a favor de adversarios políticos del presidente ni de su partido", apuntó. Refirió que hay un proceso grave de copamiento de los poderes del Estado. "Esta neodictadura está sugiriendo que fiscales genuflexos entregados al poder político respondan a la sugerencia e inicien el proceso. Lo harán y ya lo hicieron", sentenció. Acosta recordó que en la década del 80 estuvo preso en Tacumbú. "Estaba procesado por la violación de la Ley 209. No recuerdo bien cuál era el proceso en el que estaba involucrado el actual presidente", retrucó. Fuente: Ultima Hora