El titular del PLRA, Efraín Alegre, calificó al primer mandatario de enfermo y peligroso durante un acto político en la cuidad de Ayolas, luego de que Horacio Cartes pidiera cárcel para un matrimonio de comunicadores que hace televisión. Recordemos que el presidente Horacio Cartes, durante un discurso en el festejo del cumpleaños de Javier Zacarías Irún, sostuvo que Óscar Acosta y Menchi Barriocanal merecen estar en prisión por incitar a la violencia durante los hechos registrados el 31 de marzo de este año. Alegre, titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), sostuvo que Cartes está resentido porque no logró la reelección. Acusó además de perseguir a quienes se opusieron la intención del presidente de la República. "Está realmente resentido porque no le salió la reelección, ha operseguí a través de la Fiscalía a los jóvenes y a aquella gente que se opuso" afirmó. "Tenemos un Presidente que está enfermo de resentimiento de odio y que quiere venganza, y es peligroso" afirmó el titular del Partido Liberal. Expresó además que Cartes es un presidente que no busca la paz y la tranquilidad, sino todo lo contrario, busca conflicto y se aprovecha del poder que tiene para perseguir a jóvenes. "Por eso es que hoy tenemos un preso político que se llama Stiben Patrón", expresó Alegre, alegando que el propio presidente habría solicitado la aprehensión del mismo a la Fiscalía. Sostuvo además que el único delito del dirigente liberal fue defender a la patria y a la Constitución. Fuente: Ultima Hora