Los empresarios sojeros deben pagar impuestos porque destruyen el medio ambiente, enferman con agrotóxicos y expulsan a campesinos de sus territorios, según la organización de mujeres campesinas e indígenas Conamuri. Josefina Ruiz Díaz, de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri), sentó postura sobre el proyecto de ley por el cual se busca gravar el impuesto a la exportación de granos. Lejos de referirse al perjuicio económico que podría significar para los pequeños productores, destacó que los grandes empresarios -por destruir el medio ambiente, enfermar a la los ciudadanos con agrotóxicos y expulsar a campesinos de sus territorios- deben pagar un impuesto. “El veneno está en la mesa porque se utilizan demasiados agrotóxicos que tienen venenos muy potentes”, indicó e instó a replantearse “quiénes nos matan realmente en donde vivimos. Todos los días pasamos contaminación, hay más desalojos. ¿Por qué no podemos cultivar alimentos sanos y saludables?”, cuestionó en diálogo con demoinfo.com. Criticó además la discriminación hacia los productores del campo a quienes les llaman “pequeños”, siendo que son ellos los que producen, los que trabajan diariamente en las plantaciones de soja. "Tienen que pagar los impuestos y no sea que sólo nosotros paguemos. Todos los días con las compras que hacemos pagamos impuestos", indicó. Al contrario de esta posición, la constante ha sido que pequeños productores de granos como el maíz, el trigo y la soja incluso impulsaran protestas contra la aplicación del gravamen a granos en estado natural, ya que aseguran que no podrían seguir cultivando por los altos costos y la baja rentabilidad. Fuente: ABC Color