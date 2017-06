El Frente Guasu acordó con el cartismo el aumento del impuesto a la soja, sabiendo que el presidente Horacio Cartes lo vetaría, según reconoció el senador Hugo Richer. Dijo que la intención es lograr un aumento, aunque no sea el que ellos plantean. El senador luguista reconoció que el proyecto de ley que plantea el aumento del 15% a la exportación de granos como la soja, maíz y trigo es parte del pacto con el cartismo y el llanismo y Unace para el cambio de mesa directiva en el Senado. El mismo intentó negar que el pacto incluya el copamiento del Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura por parte del cartismo; sin embargo, ellos posibilitaron esos cambios mediante una sesión mau El veto anunciado por el Ejecutivo “estaba exactamente dentro de las posibilidades, de los riesgos, pero -aunque una gente diga lo contrario- nosotros nunca hablamos con Cartes. Este acuerdo es con la bancada cartistas y llanista” en el Senado, afirmó Richer. “¿Qué ganamos con esto? Logramos poner en manifiesto que este sector necesita aumentar su aporte impositivo (...) Finalmente, se va a aprobar algún proyecto”, aunque no sea el nuestro, estimó el legislador luguista, indicando que desde un inicio plantearon la propuesta de ley conscientes de que no se aprobaría. Ahora “se va a presentar alguna propuesta (por parte de Hacienda), se tiene que discutir, yo estoy dispuesto a escuchar, pero es inexorable que una propuesta se tiene que aprobar. (...) Es insostenible al gobierno de Cartes no aumentar el impuesto al sector”, afirmó. Igualmente, intentó desmarcar al Frente Guasu como artífice del copamiento de instituciones indispensables para Cartes para el manejo de la justicia como el JEM y el CM, este último fundamental para asegurarle elegir a un candidato afín para próximo fiscal general del Estado. Al momento de votar los cambios en el JEM y el CM, "nosotros nos opusimos e hicimos constar en acta eso", afirmó, recordando que la Corte Suprema de Justicia ya había dictaminado como “irregular” un cambio similar anterior cuando se removió al oficialista Óscar González Daher. Lo que no dijo Richer es que, pese a votar, permanecieron en la sala, dando el quórum necesario para permitir el atropello a la Constitución una vez más. Fuente: ABC Color