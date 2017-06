Marly Figueredo, esposa del gobernador de Guairá, Rodolfo Friedmann, volvió a generar polémica en las redes sociales tras publicar en sus redes sociales fotos y videos que tuvieron como escenario el salón de la Gobernación de Guairá. "Solicito el salón de la Gobernación para mi práctica de boludeces de la semana", dice uno de los comentarios que dejaron los guaireños, tras la publicación realizada por Marly Figueredo, esposa del gobernador Rodolfo Friedmann. Otros comentarios tildaron de una total falta de respeto y una burla para los ciudadanos que tributan y ayudan al mantenimiento del edificio departamental. La exmodelo utilizó el salón de actos de la Gobernación el pasado sábado de tarde para practicar pasos para el conocido programa de TV nacional Baila conmigo Paraguay, informó el corresponsal Carlos Ávalos. Consultado al respecto, Rodolfo Friedmann trató de minimizar el hecho: "Fueron solo unas fotos, fuera del horario de trabajo". Agregó que el salón solo se usa para fines administrativos, pero que Marly llevó a un grupo de personas residentes en Asunción para tomar unas fotos. "Fueron solo unas fotos con unas personas que fueron de Asunción. No se usa para otras cosas que no sean eventos administrativos. No trato de minimizar, pero fueron solo unas fotos", dijo Friedmann a la radio ABC Cardinal. Fuente: ABC Color