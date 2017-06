Los estudiantes del colegio Saturio Ríos decidieron seguir con la toma de la institución educativa hasta tener una contrapropuesta escrita sobre sus reclamos por parte del Ministerio de Educación. La cartera estatal está abierta al diálogo y buscará dar respuesta lo antes posible. Luego de una asamblea realizada por los alumnos de la institución educativa, la decisión final fue la de seguir con la medida de fuerza hasta tener una contrapropuesta a sus reclamos por parte del Ministerio de Educación, informó el periodista de ÚH René Ramos. "Llegamos a un punto en el cual decidimos sostener la toma y nuestra posición es no levantar y no dejar entrar a ninguna persona, excepto que sean alumnos", expresó Vilma Fernández, representante del Centro de Estudiantes del colegio Saturio Ríos. También resolvieron que las propuestas remitidas por el Ministerio de Educación sean escritas, de tal forma a poner a consideración de todos los alumnos a través de otra asamblea. Ante esa situación, la representante de la cartera de Educación, Laura Delvalle, les dijo que sus reclamos serán analizados y dijo que no tiene inconvenientes para presentar las propuestas redactadas en un documento. Los estudiantes le manifestaron que, en caso de tener la respuesta en la tarde de este lunes o a primera hora del martes, estarían convocando a todos los alumnos para reunirse nuevamente alrededor del mediodía. "Vamos a elevar al viceministro de Educación los reclamos y vamos a tratar de hacer la contrapropuesta en la brevedad posible para levantar la toma. Estamos en los ánimos de resolver y por eso queremos dar celeridad al proceso", expresó Delvalle. Entre los reclamos figura el rápido llamado a concurso para elegir a un nuevo director general. También reclaman que se agilicen los procesos para reparar las aulas clausuradas por desperfectos en la infraestructura. Además, denuncian que docentes los obligan a adquirir materiales bibliográficos, además de que varios de ellos llegan tarde a sus clases sin justificación alguna. Otro punto es la insinuación indecorosa y sexista de un docente, según manifestaron. FUENTE ULTIMA HORA