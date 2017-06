El titular de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, anunció que presentarán una acción de inconstitutionalidad en lo relacionado al cambio de la mesa directiva que se realizó mediante la violación del reglamento interno. Al igual que lo anunciaban ayer los Senadores, los diputados disidentes accionarán contra las sesiones mau en las que eligieron un nuevo titular de la Cámara Baja, ya que se mantienen en la postura de que la nueva comisión directiva “es totalmente ilegal”, según Hugo Velázquez. “No cumplieron requisitos formales para convocar a sesiones. Estamos hablando del cambio de la mesa directiva. Quieren que se apruebe un acta mau”, prosiguió. Dijo además que “tenemos la obligación de plantearlo y ellos (Corte Suprema de Justicia) tienen la obligación de resolver. Es problema de ellos y ante la ciudadanía mantener sus acciones. Están perdiendo credibilidad”, agregó. En este sentido, dijo que no definen aún si participarán para la presentación del informe de gestión del presidente Horacio Cartes. “Va a depender de una decisión política”, indicó. Señaló que mantuvo una comunicación con el diputado cartista Clemente Barrios sobre cómo se llevará a cabo mañana la sesión, considerando la falta de acuerdo entre ambos bandos. “Le dije que nosotros no vamos a avalar las irregularidades. El problema de ellos es que quieren forzarnos a aceptar las irregularidades”, sostuvo y, a renglón seguido, dijo que si las actas de las sesiones mau no son aprobadas “seguiré siendo el presidente”. Al ser consultado sobre si estaría de acuerdo con una sesión extraordinaria en la que podría formalizarse la nueva mesa directiva (considerando que los oficialistas tienen mayoría) replicó: “Para aprobar lo que está mal, ¿para qué ellos necesitan de las formalidades legales?". Fuente: ABC Color