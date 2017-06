Al menos 10 universidades “alquilan” sus nombres a terceros para que habiliten franquicias. Según el Cones, por esta práctica hay habilitadas, sobre todo en el interior del país, al menos 98 “filiales” que no cumplen los mínimos requisitos académicos. El titular del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), Hildegardo González informó que en nuestro país existen al menos 10 universidades que convirtieron sus nombres en franquicias y lucran a costa de la educación. “Han llegado a 98 con encargados sean docentes o no la relación es netamente comercial y no hay vínculos académicos, solo para generar la titulación. Naturalmente no cumplen los requisitos básicos, no tienen la idoneidad académica, las direcciones ni instalaciones correspondientes”, señaló. Recordó que “Las universidades son entes sin fines de lucro, si se vuelven franquicias, deben pagar impuestos. Las universidades deben reinvertir en libros, equipos, infraestructura. Por más que una universidad sea privada, es un ente sin fines de lucro”. Dijo además que en estos casos, el problema no es solo el caso de francuicias, sino también las universidades que han autorizado “filiales” en todo el país, situación que se arrastara desde la época de la vigencia de la "Ley Marco" N° 2.529 que quedó sin efecto desde la creación del Cones. “Las universidades no necesitaban pedir permiso, bastaba una sola resolución del Consejo de Universidades”, sostuvo. Informó que sobre estos casos el Cones se encuentra trabajando de la siguiente manera: “Aquellas que utilizaron esa resolución y no implementaron las carreras son clausuradas y las que se han habilitado y funcionaron, quedan con la condición de ser inspeccionadas”. Advirtió que con este tipo de universidades hay que tener cuidado considerando que “los alumnos que egresan de carreras no acreditadas no pueden ingresar a la función pública. Va a ser a la larga un perjuicio enorme”. LICENCIADOS QUE NO LEYERON UN LIBRO Sobre la falta de idoneidad de los profesionales egresados de hoy día, el periodista Carlos Martini, sostuvo que desde su rol de docente, pudo percatarse de que “hay licenciados que nunca terminaron de leer un libro. Termina la carrera y leyó fragmentos, folletos y fotocopias”. En este sentido, sugirió que, aprovechando las nuevas tecnologías- “necesitamos una mentalidad computacional, combinar el papel y la tecnología”. Sobre el caso de las casas de estudios que alquilan franquicias, consideró que a este paso la educación seguirá siendo “pobre, fragmentaria y sin ningún tipo de correlación con un mercado de trabajo. Es como una empresa de pasteles”, comparó. Fuente: ABC COLOR