Durante la inauguración de la capa asfáltica en el tramo de 43 kilómetros Pindoty Porã-Cruce Guaraní, el presidente Horacio Cartes rechazó en su discurso el impuesto a la soja, tal como propuso el Frente Guasu (FG). Recordemos que este proyecto de ley tuvo aprobación en general en el Senado el jueves último, gracias al voto de legisladores de su movimiento Honor Colorado, en alianza con los senadores del FG y los liberales llanistas. "Yo quiero aclararles una cosa; tenga el costo que tenga, no le es permitido a cualquier país que quiera ser competitivo gravar la exportación. Digo que yo iré a mi casa antes que ver el impuesto a la exportación", expresó el mandatario. Esto generó el bullicio y el aplauso de un importante grupo de productores de soja que se hicieron presentes en el acto. gravar la ganancia. Sin embargo, el silencio volvió cuando Cartes expresó que estaba de acuerdo con el impuesto sobre las ganancias, tal como había propuesto el Ministerio de Hacienda días atrás al anunciar el veto. "Es lo que les costó a tantos países caer al nivel de ser países que están fuera de las competencias", manifestó en un momento al criticar el gravamen a la exportación. Señaló también que hay un desconocimiento hacia la agricultura. Por otra parte, Cartes dijo que no coincide la realidad con la impresión que se tiene hacia los productores, ya que el sector tiene una deuda de 3.300 millones de dólares al sistema financiero, y su Gobierno debió gestionar los parámetros para la refinanciación en el Congreso y en el Banco Central, de tal manera que puedan tener facilidades para seguir trabajando. "Ahora, cómo le explicamos a la gente que no entiende que la zafriña no se pudo cosechar, y saben que aquellos que no saben y solo quieren cargar impuestos y más impuestos, que la no cosecha de zafriña hizo que 160 millones de dólares no entraran al sistema financiero" señaló. Las últimas lluvias generaron grandes pérdidas a los cultivos de invierno. Proyecto del FG, camino a la nada La propuesta original del Frente Guasu sufrirá indefectiblemente modificaciones. No hay garantías de que se trate en algún momento o que Diputados acepte. A esto se suma el veto anunciado a la ley por parte del Poder Ejecutivo. Además, fuentes del Palacio del Gobierno informaron acerca de la reunión que Cartes tuvo con los productores hace poco más de una semana, en la cual se habría presentado la propuesta de ampliar el IVA agropecuario del 5 al 10 por ciento, porcentaje que rige para todas las demás actividades, tanto en bienes como en servicios. Los productores escucharon y se comprometieron a discutir esta propuesta con sus bases. Hasta el momento, aún no respondieron. Entonces, la aprobación en general del proyecto del Frente Guasu fue solamente un compromiso para discutir eventualmente algún tipo de impuesto para el sector sojero. Fuente: Ultima Hora