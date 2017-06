El titular del Congreso, Roberto Acevedo, admitió ayer a la prensa que la existencia de los planilleros sigue siendo una batalla perdida en la institución. El liberal que está a un poco más de 48 horas de dejar el cargo hizo una evaluación general de su gestión, entre ellas en el área administrativa. Aunque refirió que mediante publicaciones de medios de comunicación terminaron con algunas irregularidades, aún hay "centenares de planilleros", sobre todo en los comisionamientos en municipalidades y gobernaciones. En cuanto al despilfarro en viajes y viáticos que también se mantiene en la Cámara Alta, dijo que todo esto es muy difícil de controlar, y ya queda a cargo de las próximas autoridades en el Congreso. "Para nosotros es difícil controlar una vez que los senadores solicitan viáticos ver si se trasladan a esos lugares", insistió el liberal. "Hay muchos problemas que tenemos. Continúa también el planillerismo. Es una realidad. Muchos planilleros", sostuvo Acevedo. "Tenemos que detectar eso, y en próximas administraciones ir depurando", consideró. "También los comisionamientos. Esos funcionarios del Congreso que figuran que trabajan en municipalidades, que se está pagando. Son cosas que hay que ir depurando. Creo que con el tiempo se tiene que realizar para hablar de una buena administración", manifestó. Insistido sobre la cantidad de planilleros repitió varias veces "son centenares", y evitó polemizar sobre la responsabilidad que tendrían sus colegas con este tema. Defensa de la Constitución. Acevedo también hizo referencia a los incidentes que terminaron con el incendio de la sede del Senado, así como el asesinato del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana. A criterio del mismo, el daño a la sede no se puede comparar con el daño a la República en el caso de que se viole la Constitución Nacional por el tema de la enmienda, que al final no corrió. "El daño del edificio es algo que se va a reparar. Está asegurado el edificio, pero el daño que ellos quisieron ocasionar si concretaban no se iba a poder reparar", refirió sobre los cartistas y sus aliados. "El daño a la democracia, a la institucionalidad, a la Constitución iba a causar no solamente un daño en millones de dólares sino un daño enorme a nuestro país", indicó. "Eso hemos evitado. Fue nuestro logro. Estamos muy contentos por haber evitado que vuelva la dictadura", sentenció Acevedo. Fuente: Ultima Hora