La Cámara de Diputados fue convocada para sesionar hoy, a las 14.00, con 18 puntos en el orden del día. Los temas más importantes serán el proyecto de desbloqueo de listas sábana y el financiamiento político. Sin embargo, es probable que la sesión quede sin cuórum nuevamente por la inestabilidad que se vive en la Cámara Baja, que está dividida desde el golpe que ocasionaron los cartistas y sus aliados con los cambios en la mesa directiva, y la inconstitucional remoción de los representantes ante el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Hoy, a las 14.00, de vuelta los diputados esperarán que el bloque mayoritario, conformado por cartistas, llanistas y el Frente Guasu, dé el cuórum para debatir los dos proyectos de importancia. De momento el oficialismo puede truncar cualquier posibilidad de sesionar, a raíz de que son 44 y se precisa solamente de 21 miembros. Para dar estudio a cada uno de los puntos en cuestión, primero se deben aprobar las actas de sesiones anteriores. Precisamente este fue el tema de división la semana pasada donde por falta de cuórum no avanzaron los temas. El último debate en torno al desbloqueo se dio el 14 de junio, cuando en el estudio en particular no pudieron tratar, debido a que varios diputados hicieron observaciones al proyecto que, con anticipación, fue aprobado en general. “Necesariamente tenemos que hacer por urnas electrónicas el desbloqueo, pero debemos ver la seguridad, porque en una ocasión se aplicó y generó inseguridad y temor de fraude”, refirió el diputado Bernardo Villalba. RATIFICAN. Por su parte, el diputado Ramón Romero Roa, de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dijo que dicha instancia se ratifica en su dictamen a favor del desbloqueo. “Lo que se percibe es que hay una desconfianza en que la clase política tradicional no está de acuerdo; se cree que queremos ponerle el palo a la rueda en lo que es el sistema de desbloqueo. No es así, yo particularmente apoyo”, dijo. La comisión recibió al consejero político interino de la Embajada americana, Marcus Carpenter, y al consultor residente del Instituto Republicano Internacional en México, Patricio Gajardo, a fin de conversar sobre los aciertos y dificultades en la aplicación de listas abiertas en otros países. Fuente:UltimaHora